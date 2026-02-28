الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري عن تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري إن الرادار الأمريكي fp132 في قطر، والذي يبلغ مداه 5 آلاف كيلو متر، ويتمتع بأجهزة فريدة من نوعها لكشف الصواريخ الباليستية، قد تم تدميره بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، اللواء علي عبد اللهي، عصر اليوم السبت، أن العمليات الايرانية ستستمر دون انقطاع حتى إلحاق الهزيمة المؤكدة بالعدو.

وأفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، بأن اللواء عبد اللهي صرح قائلا: “كما كنا قد أعلنا سابقا، أنه وردا على العدوان الأمريكي والصهيوني الغاشم على إيران الإسلامية، دكت ضربات الصواريخ الايرانية المدمرة جميع أنحاء الأراضي المحتلة (في فلسطين) وقواعد أمريكا في المنطقة، وأن هذه العمليات ستستمر دون وقفة، حتى إلحاق الهزيمة المؤكدة بالعدو”.

وأضاف: "نظرا للعدوان الذي شنه الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران الإسلام، سيتم استهداف الأراضي المحتلة وجميع القواعد والمصالح والموارد الأمريكية في المنطقة وتعتبر أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية".

ودعا اللواء عبد اللهي الشعب الإيراني الشجاع والبطل إلى الحفاظ على هدوئه، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ستدافع بصلابة عن البلاد والشعب والمصالح الوطنية.