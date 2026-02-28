الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الأردنية، وذلك للتأكيد على تضامن مصر الكامل مع الأردن الشقيق ودعمها الراسخ لأمنه واستقراره.

أمن واستقرار الدول العربية

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مساندة مصر المطلقة للأردن في مواجهة أي تهديد يمس سيادته، مشددًا على رفض القاهرة القاطع وإدانتها الشديدة لأي اعتداء على أمن واستقرار الدول العربية.

وأكد الرئيس السيسي خطورة هذه الانتهاكات لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المنطقة بأسرها، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي. كما جدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى تسوية مختلف الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ أمن الشعوب العربية ويصون سيادة دولها.

أمن المملكة واستقرارها

من جانبه، أعرب العاهل الأردني عن بالغ تقديره لموقف مصر الداعم، مثمنًا تضامنها السريع ومساندتها المستمرة لأمن المملكة واستقرارها، في مشهد يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.