مسلسل المصيدة الحلقة 11 .. سلوى خطاب تكتشف حقيقة حنان مطاوع

شهد مسلسل المصيدة الحلقة 11 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث اكتشفت اعتماد “سلوى خطاب” حقيقة فريدة “حنان مطاوع” وأنه تقوم بعمليات نصب كبيرة على رجال أعمال وغيرهم.

وتحاول فريدة ان تصالح اعتماد الا ان الأخير ترفض هذا الأمر حيث تعتبر نفسها صدمت فى فريدة التى كانت تعتقد انها فتاة شريفة.

بينما ياسين “خالد سليم” يبدو عليه علامات الاعجاب والحب لفريدة الا انها لم تعترف بذلك لانها ترى ان هذا يقد يعطلها.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.