الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
أحمد رمزي يكشف تفاصيل تجربتة في مسلسل فخر الدلتا.. خاص
إيران: القواعد الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة وسنواصل الدفاع عن النفس حتى توقف الهجمات
لاعب شهير بالنادي الأهلي ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مصطفى بكري: ضربات إيران لا تستهدف الأمريكيين بل تصيب الأبرياء في الخليج
وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار
بعد الحرب الإسرائيلية .. سعر الدولار اليوم 28-2-2026
رويترز: الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور السفن من مضيق هرمز
مروان عطية يصدم رامز جلال بعد سؤال الفنان مين الأحسن زيزو وللا إمام عاشور
فن وثقافة

مسلسل المصيدة الحلقة 11 .. سلوى خطاب تكتشف حقيقة حنان مطاوع

مسلسل المصيدة
مسلسل المصيدة
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل المصيدة الحلقة 11 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث اكتشفت اعتماد “سلوى خطاب” حقيقة فريدة “حنان مطاوع” وأنه تقوم بعمليات نصب كبيرة على رجال أعمال وغيرهم. 

وتحاول فريدة ان تصالح اعتماد الا ان الأخير ترفض هذا الأمر حيث تعتبر نفسها صدمت فى فريدة التى كانت تعتقد انها فتاة شريفة. 

بينما ياسين “خالد سليم” يبدو عليه علامات الاعجاب والحب لفريدة الا انها لم تعترف بذلك لانها ترى ان هذا يقد يعطلها. 

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة. 

مسلسل المصيدة حنان مطاوع خالد سليم

