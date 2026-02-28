ريم مصطفى: تقديم الشر في "فن الحرب" كان تحديا كبيرا لي

كشفت النجمة ريم مصطفى، تفاصيل جديدة حول شخصية "ياسمين النشرتي" التي تجسدها في مسلسل "فن الحرب"، المعروض ضمن موسم دراما رمضان 2026، مشيرة إلى أن الشخصية تحمل أبعاداً مركبة تجمع بين القوة والشر، نتيجة ظروف قاسية، وتجارب صعبة شكّلت ملامحها النفسية وجعلتها شخصية متسلطة وصاحبة نفوذ.

وتحدثت ريم مصطفى ، عن التحدي الذي مثلته الشخصية بالنسبة لها، خلال لقائها مع منصة Yango Play، قائلة: "فكرة الجزء من الشر ده كان حاجة تحدي ليا، وما عملتش حاجة شبهها قبل كده" وأعربت عن قلقها من رد فعل الجمهور تجاه الدور، مؤكدة: "ياسمين أكيد فيها حاجة كويسة، مش قوي، كده أنا خايفة الناس تكرهني".

كما كشفت ريم مصطفى أن ياسمين النشرتي ليست شريرة بطبيعتها، بل نتاج معاناة طويلة فى حياتها، موضحة: "ياسمين النشرتي في فن الحرب، ست ضحية، ضحية حياة صعبة عاشتها، ضحية فقر، ضحية بيت كان قاسي، ضحية تربية غلط، ضحية حاجات كتير جداً، هي مكانتش عايزة تبقى شريرة ولا كانت عايزة توصل للمرحلة دي".

وأضافت ريم مصطفى، أن شخصية ياسمين النشرتي، تتصرف بدافع الخوف والرغبة في البقاء، قائلة: “هي فاكرة إنها كده بتدافع عن بقائها، لإنها لو عملت غير كده متخيلة إنها هتتداس وتموت. هي جاية من خوف، وجاية من ضعف، وجاية من كتر ما هي ست وحيدة وملهاش حد في الدنيا".

ريم مصطفى تجسد خلال أحداث مسلسل "فن الحرب" شخصية ياسمين النشرتي، والتى قادها التفكك الأسري والمعاناة التى واجهتها فى حياتها لتصبح إمرأة متسلطة تبحث التحكم فى كل شىء، ووتظهر في العمل كالعقل المدبر وراء واحدة عملية النصب الخاصة بشركة توظيف الأموال وهى التي تدور حولها الأحجاث، ، بعدما نجحت في توريط زوجها والهروب بالأموال التي تم جمعها من الضحايا.

مسلسل فن الحرب بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده، محمد ناصر، كريم أدريانو، إنجي سلامة، أحمد سلامة، يحيى أحمد، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، ياسر علي ماهر، عزت زين، أحمد رفعت، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.