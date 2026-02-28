قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إيران تعلق جميع رحلات الحج والعمرة إلى السعودية مؤقتا
لاكاي يقود الهجوم.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام وادي دجلة
شتاء مارس يضرب بقوة.. الأرصاد تُحذر من طقس شديد البرودة وصقيع في سيناء غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ليوم غدٍ الأحد، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهاراً على أغلب المناطق، بينما يظل شديد البرودة ليلاً. 

كما حذرت الهيئة من فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

May be an image of text

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة:

تتكون شبورة مائية من الساعة 4 فجراً وحتى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. وفرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما رصدت هيئة الأرصاد نشاطاً للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة:

توقعت الهيئة أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى. وفي السواحل الشمالية تصل العظمى إلى 17 والصغرى 11 درجة. 

أما شمال الصعيد فيسجل 19 درجة للعظمى و06 درجات للصغرى، بينما تنفرد منطقة جنوب الصعيد بأعلى درجة عظمى بواقع 22 درجة و10 درجات للصغرى.

شديد البرودة الظواهر الجوية أمطار هيئة الأرصاد سقوط أمطار

بالصور

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

