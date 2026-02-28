قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: مأزق ياسر جلال

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

أعتقد أن النجم ياسر جلال في مأزق، فعلى مدى ثلاث سنوات قدم شخصية زعيم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي في ثلاث أجزاء من مسلسل «الاختيار»، والواقع أنه قدم الشخصية باقتدار ومهارة كبيرة، جسّد البطولة والقوة والهدوء، وقدم شخصية الرئيس على الشاشة بدرجة عالية من الاتقان والالتزام، جسّد فكرة رجل يتحمّل مسؤولية دولة، كان يعتمد على نظرة العين، يتحدث بقدر، ويصمت بقدر، ويتحرك بحساب.

وقد اعتدنا عليه من قبل في أدوار تاريخية، شخصيات رصينة وجادة، سواء في «لن أعيش في جلباب أبي» أو «رحيم» أو «ظل الرئيس». وقار في الملامح، ونوع من الهيبة التي التصقت به مع الوقت.

لكن هذه النوعية من المسلسلات الوطنية أو التاريخية ليست متاحة دائمًا، ولا يمكن لأي ممثل أن يبقى أسير قالب واحد مهما نجح فيها.

هذا العام قرر أن يخرج من الإطار الذي تعودنا عليه، والحقيقة أن ياسر جلال ممثل موهوب وقدرته على الأداء عالية، لكني أعتقد أنه عندما قرر أن يخرج من الشخصية كانت مغامرة كبيرة ومأزقًا أيضًا، فنحن قد تعودنا عليه بشخصية معينة، أما هذه الشخصية الجديدة، اللعوب، الشاب صاحب المغامرات النسائية، فهي خفيفة عليه. رغم أدائه الجيد، إلا أنني من داخلي أجد مقاومة في قبولها مقارنة بالشخصيات التي قدمها قبل ذلك، وأعتقد أن هذا أيضًا رد فعل كثير من المشاهدين.

من حقه أن يخرج من إطار الشخصية الجادة، ولكن لست أدري كيف سيخرج منها مسلسل هذا العام، صدمنا كجمهور محب، لا أعلم أي طريق سيختار… كل ما أعرفه أن النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل «الاختيار» وباقي المسلسلات قد وضعه في مكانة أو في قالب شخصية يريد أن يخرج منها دون أن يفقد جمهوره، وأعتقد أن هذه المعادلة ليست سهلة، خاصة أن تمثيله لهذه الشخصية… شخصية الرئيس، اعتقد أنها رشحته ليكون عضوًا معينًا في مجلس الشورى كنائب عن الشعب، أيضًا نائب الشعب لا أعتقد أنه يجب أن يظهر بمظهر المطارد للفتيات الجميلات.

أعان الله ياسر جلال… فالمعادلة ليست سهلة، لا عليه ولا علينا.

ياسر جلال الفنان ياسر جلال إلهام أبو الفتح مقالات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

ترشيحاتنا

المريخ

العلماء كشفوا السر .. لماذا اختفت المياه على كوكب المريخ؟

دوري أبطال أوروبا

الحاسوب العملاق يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا 2026.. من سيتوج باللقب؟

كواكب

لوحة سماوية نادرة.. اصطفاف استثنائي لـ6 كواكب يزين السماء

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد