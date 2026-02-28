قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
آية التيجي

أثار تزايد حالات سرطان القولون بين الشباب قلق الأوساط الطبية عالميًا، خاصة بعد إعلان وفاة نجم مسلسل Dawson’s Creek، James Van Der Beek، عن عمر 48 عامًا بعد صراع مع المرض، وكذلك رحيل الإعلامية البريطانية Deborah James عام 2022 عن 40 عامًا.

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

ورغم أن سرطان القولون كان يُعد تقليديًا مرضًا مرتبطًا بكبار السن، تشير الدراسات الحديثة إلى ارتفاع ملحوظ في الحالات لدى من هم دون سن الخمسين، إذ أصبح الشباب في بريطانيا اليوم أكثر عرضة للإصابة بنسبة تقارب 50% مقارنة بأوائل التسعينيات، وفقاولما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقود البروفيسورة سارة بيري، خبيرة علوم التغذية في كلية King's London، دراسة ضخمة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني تُعرف باسم "Prospect"، بهدف تتبع آلاف الشباب الأصحاء لسنوات، وتحليل أنظمتهم الغذائية ونمط حياتهم وعواملهم الوراثية لاكتشاف الأسباب المشتركة وراء الإصابة المبكرة.

وتؤكد بيري أن ما بين 50 إلى 60% من حالات سرطان القولون يمكن الوقاية منها عبر تعديلات بسيطة في نمط الحياة، ومن أبرز أسباب سرطان القولون المبكر، ما يلي :

ـ  اللحوم المُصنّعة:
مثل السجق، السلامي، اللانشون والبسطرمة، وهي مصنفة كمسرطنات من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتناول 50 جرامًا يوميًا (ما يعادل شريحتين من اللحم المقدد) يزيد خطر الإصابة بنسبة 18%، ويرجع ذلك إلى مركبات النترات المستخدمة في الحفظ.

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

ـ المشروبات السكرية:
المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ترتبط بزيادة الخطر، خاصة لدى الشباب.

ووجدت دراسة أمريكية كبرى أن من يشربون مشروبين محليين يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون المبكر مقارنة بمن يشربون مرة أسبوعيًا فقط.

ـ الأطعمة فائقة المعالجة (Ultra-Processed Foods):
تمثل نحو 40% من النظام الغذائي في بريطانيا، وتشمل الوجبات الجاهزة، الصلصات، المخبوزات الصناعية، والمشروبات الغازية.

وتشير أبحاث إلى أن المواد المضافة مثل المستحلبات قد تهيّج بطانة الأمعاء وتزيد خطر التغيرات السرطانية.

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

ـ نقص الألياف:
أقل من 10% من البريطانيين يحصلون على الكمية الموصى بها (30 جرام يوميًا).
كل زيادة بمقدار 10 جرام ألياف يوميًا تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 10%.
الألياف تساعد على تقليل بقاء المواد الضارة داخل الأمعاء.

ـ شرب الكحول على معدة فارغة:
تناول الكحول على معدة فارغة قد يزيد خطر الإصابة.
من يستهلكون أكثر من 14 وحدة أسبوعيًا يكونون أكثر عرضة بنسبة 25%، ويزداد الخطر عند الشرب دون وجبات.

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

ـ أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD):
مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة قد تصل إلى 600%، نتيجة الالتهاب المزمن في بطانة الأمعاء.

ـ الجلوس لفترات طويلة:
الجلوس أكثر من 5 ساعات يوميًا أمام التلفاز أو المكتب يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 30%.
قلة الحركة ترتبط بالسمنة ومرض السكري، وهما عاملان خطر رئيسيان.

هل يمكن الوقاية من سرطان القولون؟

وبحسب الخبراء، يمكن الوقايةمن سرطان القولون تبدأ من:
ـ تقليل اللحوم المصنعة
ـ الحد من المشروبات السكرية
ـ زيادة الألياف
ـ ممارسة النشاط البدني
ـ الحفاظ على وزن صحي
ـ تقليل الكحول والتوقف عن التدخين

ويؤكد الباحثون أن فهم أسباب الزيادة بين الشباب قد يفتح الباب لاستراتيجيات وقائية أكثر دقة مستقبلًا.

سرطان القولون سرطان القولون المبكر أسباب سرطان القولون ارتفاع سرطان القولون بين الشباب اللحوم المصنعة والسرطان المشروبات السكرية وسرطان القولون الأطعمة فائقة المعالجة نقص الألياف أمراض الأمعاء الالتهابية الوقاية من سرطان القولون الجلوس الطويل والسرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد