بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

أثار تزايد حالات سرطان القولون بين الشباب قلق الأوساط الطبية عالميًا، خاصة بعد إعلان وفاة نجم مسلسل Dawson’s Creek، James Van Der Beek، عن عمر 48 عامًا بعد صراع مع المرض، وكذلك رحيل الإعلامية البريطانية Deborah James عام 2022 عن 40 عامًا.

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

ورغم أن سرطان القولون كان يُعد تقليديًا مرضًا مرتبطًا بكبار السن، تشير الدراسات الحديثة إلى ارتفاع ملحوظ في الحالات لدى من هم دون سن الخمسين، إذ أصبح الشباب في بريطانيا اليوم أكثر عرضة للإصابة بنسبة تقارب 50% مقارنة بأوائل التسعينيات، وفقاولما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقود البروفيسورة سارة بيري، خبيرة علوم التغذية في كلية King's London، دراسة ضخمة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني تُعرف باسم "Prospect"، بهدف تتبع آلاف الشباب الأصحاء لسنوات، وتحليل أنظمتهم الغذائية ونمط حياتهم وعواملهم الوراثية لاكتشاف الأسباب المشتركة وراء الإصابة المبكرة.

وتؤكد بيري أن ما بين 50 إلى 60% من حالات سرطان القولون يمكن الوقاية منها عبر تعديلات بسيطة في نمط الحياة، ومن أبرز أسباب سرطان القولون المبكر، ما يلي :

ـ اللحوم المُصنّعة:

مثل السجق، السلامي، اللانشون والبسطرمة، وهي مصنفة كمسرطنات من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتناول 50 جرامًا يوميًا (ما يعادل شريحتين من اللحم المقدد) يزيد خطر الإصابة بنسبة 18%، ويرجع ذلك إلى مركبات النترات المستخدمة في الحفظ.

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

ـ المشروبات السكرية:

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ترتبط بزيادة الخطر، خاصة لدى الشباب.

ووجدت دراسة أمريكية كبرى أن من يشربون مشروبين محليين يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون المبكر مقارنة بمن يشربون مرة أسبوعيًا فقط.

ـ الأطعمة فائقة المعالجة (Ultra-Processed Foods):

تمثل نحو 40% من النظام الغذائي في بريطانيا، وتشمل الوجبات الجاهزة، الصلصات، المخبوزات الصناعية، والمشروبات الغازية.

وتشير أبحاث إلى أن المواد المضافة مثل المستحلبات قد تهيّج بطانة الأمعاء وتزيد خطر التغيرات السرطانية.

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

ـ نقص الألياف:

أقل من 10% من البريطانيين يحصلون على الكمية الموصى بها (30 جرام يوميًا).

كل زيادة بمقدار 10 جرام ألياف يوميًا تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 10%.

الألياف تساعد على تقليل بقاء المواد الضارة داخل الأمعاء.

ـ شرب الكحول على معدة فارغة:

تناول الكحول على معدة فارغة قد يزيد خطر الإصابة.

من يستهلكون أكثر من 14 وحدة أسبوعيًا يكونون أكثر عرضة بنسبة 25%، ويزداد الخطر عند الشرب دون وجبات.

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

ـ أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD):

مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة قد تصل إلى 600%، نتيجة الالتهاب المزمن في بطانة الأمعاء.

ـ الجلوس لفترات طويلة:

الجلوس أكثر من 5 ساعات يوميًا أمام التلفاز أو المكتب يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 30%.

قلة الحركة ترتبط بالسمنة ومرض السكري، وهما عاملان خطر رئيسيان.

هل يمكن الوقاية من سرطان القولون؟

وبحسب الخبراء، يمكن الوقايةمن سرطان القولون تبدأ من:

ـ تقليل اللحوم المصنعة

ـ الحد من المشروبات السكرية

ـ زيادة الألياف

ـ ممارسة النشاط البدني

ـ الحفاظ على وزن صحي

ـ تقليل الكحول والتوقف عن التدخين

ويؤكد الباحثون أن فهم أسباب الزيادة بين الشباب قد يفتح الباب لاستراتيجيات وقائية أكثر دقة مستقبلًا.