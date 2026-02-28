آلاف الإسرائيليين يهرعون إلى المخابئ مع إعلان حالة الطوارئ.. والجيش يستدعي الاحتياط

أ ش أ

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، حالة الطوارئ في عموم إسرائيل، فيما هرع الآلاف من الإسرائيليين إلى المخابئ المعدة سلفا للاحتماء بها؛ تحسبا لمزيد من الضربات الإيرانية الانتقامية.

وأمرت الحكومة الإسرائيلية بتعليق الدراسة غدا ولأجل غير مسمى في جميع المناطق.. كما أصدرت قرارا بمنع أشكال التجمعات فضلا عن إجلاء المستشفيات العامة من المرضى ونقلتهم إلى مراكز إيواء طبي محصنة.

يأتي ذلك في إطار إجراءات احترازية للضربات الانتقامية الإيرانية ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي صباح اليوم على إيران.

وأهاب الجيش الاسرائيلي، بسكان المناطق المأهولة، توخي الحذر وتحاشي التجمعات والاستعداد للانتقال للمخابئ المحصنة عند سماع صافرات الإنذار.

وفي السياق، أطلق الجيش الإسرائيلي إشارات الاستدعاء لقوات الاحتياط للانضمام لوحداتهم العامله، واتخذ الجيش إجراءات مضاعفة ومشددة لتأمين الحدود.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية بأنه لا يجب على الإسرائيليين السفر أو التنقل إلا للضرورة القصوى، وأهاب بالإسرائيليين اتباع تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الحكومة.