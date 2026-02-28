قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فاضل كام يوم؟.. صرف معاشات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات شهر مارس
معاشات شهر مارس
خالد يوسف

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف معاشات شهر مارس 2026 خلال الأيام المقبلة، حيث تواصل تكثيف جهودها لضمان انتظام عملية الصرف في مواعيدها المحددة وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2026

أوضحت هيئة التأمينات، أن عملية صرف معاشات شهر مارس، ستبدأ غد الاحد 1 مارس، وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته، وذلك لأصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن.


وأشارت إلى أن معاشات شهر مارس يمكن الحصول عليها من خلال: «ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية».

وأكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2026

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

قيمة معاشات شهر مارس 2026

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا. 

فاضل كام يوم معاشات شهر مارس 2026 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتظام عملية الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

سيف زاهر

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مشروع قانون جديد أمام النواب ينهي إهدار المليارات داخل ساحات الجمارك

مجلس النواب

بيان عاجل فى النواب لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي على وظائف الشباب

جانب من الاجتماع

محمد فريد يفتح بوابة الاستثمار العقاري الرقمي أمام المطورين والمواطنين.. ونواب: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد