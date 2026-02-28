فاضل كام يوم؟.. صرف معاشات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف معاشات شهر مارس 2026 خلال الأيام المقبلة، حيث تواصل تكثيف جهودها لضمان انتظام عملية الصرف في مواعيدها المحددة وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2026

أوضحت هيئة التأمينات، أن عملية صرف معاشات شهر مارس، ستبدأ غد الاحد 1 مارس، وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته، وذلك لأصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن.



وأشارت إلى أن معاشات شهر مارس يمكن الحصول عليها من خلال: «ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية».

وأكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2026

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

قيمة معاشات شهر مارس 2026

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات مارس 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.