قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منها استباق حدوث العطل.. دور مراكز التحكم القومي في الكهرباء

شبكة الكهرباء
شبكة الكهرباء
وفاء نور الدين

 مراكز التحكم القومية  بالكهرباء هي  العقول المديرة للشبكة الموحدة، وتمتلك أحدث التكنولوجيات في هذا المجال التي  تنعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة في التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة.

 ولمراكز التحكم القومي أهمية كبيرة في  الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل ظروف التشغيل الحالية، التي يتم فيها العمل من خلال نمط تشغيلي جديد يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، والتعامل مع الأزمات الطارئة ، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة ، ومتابعة الاحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام والتي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة، من خلال منظومه التحكم الآلي، لتحسين معدلات الأداء وزيادة استقرار الشبكة وتأمينها والاعتماد على مشروعات الربط الكهربائي في ذلك.

ويتم من خلال مركز التحكم القومي، تنفيذ أنماط التشغيل المستخدمة وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة وإجراءات مجابهة الحالات الطارئة، ومتابعة حالة المهمات بالشبكة القومية، وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة، والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات، ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار،  وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة، لاسيما خلال أوقات الذروة وزيادة الاستهلاك وارتفاع الأحمال.

مراكز التحكم القومية بالكهرباء الطاقة الكهربائية الكهرباء ارتفاع الاحمال وزارة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

سيف زاهر

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

ترشيحاتنا

الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف

الأزهر يواصل حملة وعي.. فيديو جديد للرد على شبهة عجمية الإمام البخاري

دكتور عبد الفتاح العواري: الإسلام دين تربية الملكات الروحية والبدنية على حد سواء

العواري: الإسلام دين تربية الملكات الروحية والبدنية على حد سواء

أمسية فكرية وأدبية بملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين

أمسية فكرية وأدبية بملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد