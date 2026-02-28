قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أنا مش مطبلاتي لحد.. تصريحات نارية لـ بدر رجب بعد رحيله عن الأهلي

بدر رجب
بدر رجب
سارة عبد الله

كشف ‏بدر رجب المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالأهلي عن سر رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء. 

وقال بدر رجب في تصريحات تلفزيونية: “كان نفسي أخدم الأهلي أكثر من كده لكن في أفراد اتكلموا كلام مش مظبوط.. هيتحاسبوا على كلامهم الأهلي مش طرف.. بعض الأفراد أو شخص ميستاهلش.. بعيد عن الكابتن الخطيب و2 - 3 تانيين، وقالوا إني بقف أوجه اللاعيبة في الماتشات.. طب دلوقتي في  في 5 بيوجهوا.. بس دول على القلب والدماغ”.

وتابع: “أنا مش مطبلاتي لحد.. أنا خدام للأهلي وترابه، عملت 4 أجيال سابق بيهم مصر كلها”.

وأضاف: “اللي حصل إهانة ليا.. أنا اتظلمت قبل كده واتظلمت تاني قدمت استقالتي في الإمارات، عشان أرجع الأهلي وبراتب كمان أقل”.

الأهلي بدر رجب قطاع الناشئين بالأهلي

