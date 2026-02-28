أنا مش مطبلاتي لحد.. تصريحات نارية لـ بدر رجب بعد رحيله عن الأهلي

كشف ‏بدر رجب المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالأهلي عن سر رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء.

وقال بدر رجب في تصريحات تلفزيونية: “كان نفسي أخدم الأهلي أكثر من كده لكن في أفراد اتكلموا كلام مش مظبوط.. هيتحاسبوا على كلامهم الأهلي مش طرف.. بعض الأفراد أو شخص ميستاهلش.. بعيد عن الكابتن الخطيب و2 - 3 تانيين، وقالوا إني بقف أوجه اللاعيبة في الماتشات.. طب دلوقتي في في 5 بيوجهوا.. بس دول على القلب والدماغ”.

وتابع: “أنا مش مطبلاتي لحد.. أنا خدام للأهلي وترابه، عملت 4 أجيال سابق بيهم مصر كلها”.

وأضاف: “اللي حصل إهانة ليا.. أنا اتظلمت قبل كده واتظلمت تاني قدمت استقالتي في الإمارات، عشان أرجع الأهلي وبراتب كمان أقل”.