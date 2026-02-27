عفاريت الكرة طلعوا كوكا ... بدر رجب يكشف سر رحيله عن الأهلي

كشف بدر رجب المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالأهلي عن سر رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء.
واكد بدر رجب في تصريحات تليفزيونية أن سبب رحيله عن الأهلي، ان المسؤولين هناك “ قللوا من قيمتي.. وبالنسبة لهم عادي ”
واضاف “في ناس تقول: لو قالوا له يشتغل بواب في الأهلي يشتغل.. لا يا حبيبي مش هشتغل …أنا جاي من الإمارات مدير فني لقطاع الناشئين.. أمشي لمدير فني قطاع الناشئين ”
وتابع “أنا نجحت بنسبة 200%.. أنا طلعت حمزة عبد الكريم، اللي راح برشلونة، ومحمد عبدالله ”
واستكمل ساخرا “البهوات وعفاريت الكرة العالمية في 15 سنة طلعوا كوكا…أنا في سنة اشتغلت فيها قدمت محمد عبدالله لـ كولر.. اللي مبيلعبش بالناشئين، ولعب أول ماتش له أهلي وزمالك”