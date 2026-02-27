عفاريت الكرة طلعوا كوكا ... بدر رجب يكشف سر رحيله عن الأهلي

كشف ‏بدر رجب المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالأهلي عن سر رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء.

واكد بدر رجب في تصريحات تليفزيونية أن سبب رحيله عن الأهلي، ان المسؤولين هناك “ قللوا من قيمتي.. وبالنسبة لهم عادي ”

واضاف “في ناس تقول: لو قالوا له يشتغل بواب في الأهلي يشتغل.. لا يا حبيبي مش هشتغل …أنا جاي من الإمارات مدير فني لقطاع الناشئين.. أمشي لمدير فني قطاع الناشئين ”

وتابع “أنا نجحت بنسبة 200%.. أنا طلعت حمزة عبد الكريم، اللي راح برشلونة، ومحمد عبدالله ”

واستكمل ساخرا “البهوات وعفاريت الكرة العالمية في 15 سنة طلعوا كوكا…أنا في سنة اشتغلت فيها قدمت محمد عبدالله لـ كولر.. اللي مبيلعبش بالناشئين، ولعب أول ماتش له أهلي وزمالك”