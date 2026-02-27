شوه وجهها.. عقوبات رادعة تنتظر الابن العاق بعد تعديه على والدته بالغربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر آثار اعتداء ابن على والدته، ملحقا بها جروحا في الوجه والعين والفم.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي بالغربية، اليوم، من ضبط الابن المدمن العاق، المتهم في واقعة الاعتداء على والدته العجوز في نهاية العقد السادس من عمرها، بالضرب المبرح، بالأيدي، ورشقها بالألفاظ النابية؛ لرفضها إعطائه أموالا لشراء جرعة من المواد المخدرة، في قرية دمنهور الوحش، بمركز زفتى.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة؛ حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا، من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، حول واقعة اعتداء الابن على الأم بالضرب والسباب بنطاق دائرة المركز.

عقوبة الضرب في قانون العقوبات

تصدى قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف أنواعها؛ عن طريق عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو، أو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر، أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري؛ كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى؛ فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.