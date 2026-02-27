لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة

أُعلن رسميًا تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسائية التي كان مقررا اقامتها في المغرب خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل المقبل حتى الصيف المقبل، إلى أجل غير مسمى، على أن يتم تحديد الموعد الجديد خلال الصيف المقبل، وفق ما تقرر بعد مشاورات داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاء القرار عقب اعتذار المغرب عن عدم استضافة البطولة بداعي عدم الجاهزية، وهو ما وضع الاتحاد القاري أمام تحدٍ تنظيمي مفاجئ، خاصة مع ضيق الوقت قبل انطلاق المنافسات.

وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة أعقبت نهائي كأس الأمم الإفريقية للرجال، والذي تُوج بلقبه منتخب منتخب السنغال، وسط جدل واسع بشأن القرارات التحكيمية خلال المباراة النهائية.

وأعقب تلك الأحداث توقيع عقوبات مشددة على الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد ما وصفه الاتحاد القاري بتجاوزات صاحبت المشهد الختامي للبطولة، وهو ما انعكس على المشهد الكروي داخل المغرب، وألقى بظلاله على ملف استضافة بطولة السيدات.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة التصور الجديد لموعد ومكان إقامة البطولة، في ظل حرصه على ضمان تنظيم يليق بمكانة كرة القدم النسائية في القارة السمراء، خاصة مع الطفرة التي تشهدها اللعبة على المستوى الإفريقي خلال السنوات الأخيرة.