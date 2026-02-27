قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
مصطفي بكري: تضحيات الجيش المصري درس حي في الشجاعة والانتماء الوطني
رياضة

لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة

كرة القدم النسائية
كرة القدم النسائية
إسلام مقلد

أُعلن رسميًا تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسائية التي كان مقررا اقامتها في المغرب خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل المقبل حتى الصيف المقبل، إلى أجل غير مسمى، على أن يتم تحديد الموعد الجديد خلال الصيف المقبل، وفق ما تقرر بعد مشاورات داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاء القرار عقب اعتذار المغرب عن عدم استضافة البطولة بداعي عدم الجاهزية، وهو ما وضع الاتحاد القاري أمام تحدٍ تنظيمي مفاجئ، خاصة مع ضيق الوقت قبل انطلاق المنافسات.

وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة أعقبت نهائي كأس الأمم الإفريقية للرجال، والذي تُوج بلقبه منتخب منتخب السنغال، وسط جدل واسع بشأن القرارات التحكيمية خلال المباراة النهائية.

وأعقب تلك الأحداث توقيع عقوبات مشددة على الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد ما وصفه الاتحاد القاري بتجاوزات صاحبت المشهد الختامي للبطولة، وهو ما انعكس على المشهد الكروي داخل المغرب، وألقى بظلاله على ملف استضافة بطولة السيدات.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة التصور الجديد لموعد ومكان إقامة البطولة، في ظل حرصه على ضمان تنظيم يليق بمكانة كرة القدم النسائية في القارة السمراء، خاصة مع الطفرة التي تشهدها اللعبة على المستوى الإفريقي خلال السنوات الأخيرة.

بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسائية بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية كرة القدم النسائية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

