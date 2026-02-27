الناس ولعت الدنيا| عصام شعبان عبد الرحيم يكشف حقيقة الخلافات حول ميراث والده

كشف المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، تفاصيل الخلافات التي أُشيع أنها دارت حول الميراث بين أبنائه بعد رحيل والده، مؤكدًا أن ما أثير كان مجرد إشاعات ولم يحدث أي نزاع حقيقي داخل العائلة.

وقال عصام خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن والده كان دائمًا يحذرهم بطريقة ساخرة وواقعية من تأثير الآخرين على العلاقات الأسرية، حيث قال له قبل وفاته: «أنا هموت والدنيا هتتقلب»، موضحًا أن المقصود من كلامه لم يكن خلافًا على الميراث، وإنما تذكيرًا بأهمية التماسك بين الأبناء وعدم السماح للمشاكل الخارجية بالتأثير عليهم.

وأضاف “عصام” أن الأسرة لم تكن على خلاف مطلقًا، وأن والده كان حريصًا على تنظيمهم حتى في المواقف الصعبة، وتوزيع الأبناء في الشوارع أو المناسبات بطريقة تمنع الغيرة والحسد بينهم.

وأوضح أن أي مشاكل تحدث عادةً بسبب تدخل الآخرين، وليس بسبب الخلافات الداخلية للعائلة، مؤكدًا أن بعض المشكلات تُضخم أحيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى إشعال الأزمات بشكل غير حقيقي، وقال: "الناس ولعت الدنيا".

وأكد أن والده ترك بصمة إنسانية كبيرة، وأن ذكراه تبقى دروسًا في التماسك الأسري، والتعامل بحكمة مع الشائعات، والحفاظ على روابط الأسرة مهما كانت التحديات.