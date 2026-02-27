إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

شهدت العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة انفجار في مجمع صناعي عسكري كبير يقع على بعد 30 كم جنوب العاصمة، حيث وقع في في منطقة بارشين العسكرية وذلك بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن منطقة بارشين مجمعاً صناعياً عسكرياً يُعرف منذ سنوات كمركز لإنتاج الصناعات الدفاعية والذخائر والبرامج الصاروخية، وحظيت بارشين باهتمام دولي خلال العقدين الماضيين، لا سيما في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أشارت في فترات سابقة إلى ارتباط بعض منشآتها بملفات ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني.

ويقع المجمع قرب مناطق عسكرية أخرى في شرق طهران، بينها مقار تابعة للحرس الثوري، فيما تتحدث تقارير غربية عن وجود منشآت لتخزين الصواريخ والذخائر داخل نطاقه.