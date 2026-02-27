قال النائب مصطفى بكري: "تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن"، مؤكدًا أن هذه التضحيات تبرز روح الشجاعة والانتماء الوطني التي ميزت القوات المسلحة المصرية في مواجهة العدوان.

وأضاف خلال حقائق وأسرار ،أن ذكرى العاشر من رمضان تظل رمزًا خالدًا للصمود والمقاومة، وشاهدة على أن مصر لا يمكن أن تُهزم أو تموت.

دروس البطولة والانتصار

وأشار بكري إلى أن المعارك التي خاضها الجيش المصري ليست مجرد صراع عسكري، بل درس حي لكل الأجيال القادمة في التضحية والانتماء للوطن، مؤكدًا أن النصر تحقق بفضل التدريب والانضباط وروح العمل الجماعي داخل القوات المسلحة.

ذكرى العاشر من رمضان هي رمز للقوة والإرادة المصري

وختم بكري حديثه مؤكدًا أن ذكرى العاشر من رمضان هي رمز للقوة والإرادة المصرية، وأنها تعلم الشعب والأمة العربية أن التكاتف والعمل الجاد قادران على مواجهة التحديات وتحقيق الانتصارات.