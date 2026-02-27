مصطفى بكري: ذكرى انتصار العاشر من رمضان صمود وانتصار على الجدران

قال النائب مصطفى بكري إن ذكرى العاشر من رمضان تذكّرنا بأن خلف كل جدار قصة صمود، وأن بقايا الرصاص على جدران النوافذ شاهدة على حكاية المقاومة والانتصار.

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار: "تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن، مؤكّدًا أن مصر لا يمكن أن تُهزم أو تموت".

دروس الشجاعة والانتماء

وأشار بكري إلى أن تضحيات الجيش المصري لم تكن مجرد معارك عسكرية، بل شكلت درسًا حيًا في الشجاعة والانتماء الوطني لكل الأجيال القادمة، مؤكدًا أن النصر تحقق بفضل التدريب والانضباط وروح العمل الجماعي داخل القوات المسلحة.

توثيق الانتصار للشعب

وأكد بكري أن توثيق المعارك على مدن خط النار يعد وثيقة حية لكل المصريين، تذكّر الجميع بالصمود والمواجهة في أصعب اللحظات، وتبرهن على أن النصر نتاج إرادة وصبر وتضحيات حقيقية.

وختم بكري حديثه مؤكدًا أن ذكرى العاشر من رمضان رمز للقوة والإرادة المصرية، وأن الاحتفال بها يذكّر الأمة بقدرتها على تحويل التحديات إلى انتصارات ملموسة، وأن العمل الجاد والتضحية يمكنان الشعب من صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات.