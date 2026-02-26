مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه يتابع مسلسل رأس الأفعى، مشيرًا إلى أن هذا المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى، أثار حالة من الغضب لدى جماعة الإخوان بسبب تناوله خططهم وتحركاتهم على أرض الواقع.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المسلسل، منذ حلقاته الأولى، مؤكدا أنه تعرّض لحملات هجوم من قنوات محسوبة على الجماعة، معتبرًا أن سبب ذلك هو إدراكهم أن الأعمال الوطنية تكشف حجم الدمار الذي شهدته البلاد، وترد على ما يصفونه بادعاءات المظلومية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أبرز ما يميز المسلسل هو طابعه الواقعي واعتماده على أحداث مستمدة من الواقع.