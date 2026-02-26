قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
ديني

طلاب أكثر من مئة دولة حول العالم يؤدون التراويح في الجامع الأزهر.. صور

الطلاب الوافدين في الأزهر
الطلاب الوافدين في الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

واصل الجامع الأزهر، مساء اليوم الخميس، استقبال آلاف المصلين من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أعداد غفيرة من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة حول العالم، لأداء صلاتي عشاء وتراويح الليلة التاسعة من شهر رمضان المبارك، للاستمتاع بما تتميز به ليالي الجامع الأزهر من أجواء روحانية فريدة طوال الشهر الفضيل؛ حيث تؤدى فيه صلاتي العشاء والتراويح يوميا، طوال الشهر الفضيل، بالقراءات العشر على يد نخبة من كبار قرّاء القرآن الكريم في الأزهر الشريف.

وتقدَّم صفوف المصلين الليلة، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، وفضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب لفيف من قيادات الأزهر وعلمائه، وقد أقيمت صلاة العشاء من سورة الأعراف برواية ‏حفص عن عاصم، وأمّ المصلين فيها الشيخ محمد سالم عامر، بينما أقيمت صلاة التراويح من سورة الأعراف برواية ابن وردان عن أبي جعفر المدني، وابن ذكوان عن ابن عامر الشامي، وشعبة عن عاصم الكوفي، وأمّ المصلين فيها الدكتور محمود عزازي، والشيخ رمضان خليف، والشيخ محمد إسماعيل نور الدين، بينما أمّ المصلين في ركعتي الشفع والوتر الشيخ أحمد أنور.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على جميع الصفحات والمنصات الإلكترونية التابعة للأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي، بجانب الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على الفيسبوك، مع تقديم التغطية الإعلامية لكل ما يشهده الجامع الأزهر من فعاليات وملتقيات وندوات خلال شهر رمضان.

هذا؛ ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، إلى جانب تنظيم بيت الزكاة والصدقات موائد الإفطار والسحور اليومية بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين بتقديم 10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا، بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، وذلك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار دور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.

الأزهر الجامع الأزهر التراويح الوافدون شهر رمضان ليالي رمضان

