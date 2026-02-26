قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترخيص المحلات 2026.. رخصة محلك مع نصف الرسوم قبل 14 يونيو
أحمد ماهر: لو معايا ثروة ضخمة هتبرع منها للخير وجزء لنمو اقتصاد مصر
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
درس التراويح بالجامع الأزهر يحذر من انشغال الآباء عن أبنائهم ويطالبهم بأن يكونوا قدوة حسنة لهم

الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية
الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية
إيمان طلعت

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، إن الأبناء هم عدتنا ليوم القيامة، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الاهتمام بأبنائنا وشبابنا، خصوصا بعد انتشار المواقع الإلكترونية وغيرها من تحديات العصر، والتي رغم منافعها، بها الكثير من الأضرار التي توجب علينا جميعا الاهتمام بأبنائنا ومتابعتهم، وأن نقدم لهم القدوة الحسنة لمجابهة تلك التحديات، موضحا أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قدم لنا القدوة الحسنة، ويجب علينا الاقتداء به في كل أفعاله وصفاته، ومن ذلك ما يفيدنا في التعامل مع أبنائنا على النحو الأمثل في حياتنا اليومية.

وحذر فضيلته من انشغال الآباء عن أبنائهم لما يحمله ذلك من مخاطر تهدد نشأتهم وتجعلهم عرضة لما يتهددهم من أخلاقيات وسلوكيات تفرضها عليهم المواقع الإلكترونية وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي ولا تتناسب مع مجتمعاتنا، موضحا أن الإسلام قد أوصانا بحسن معاملة أبنائنا، ومن ذلك أن القرآن لم يرد فيه مناداة الأب لابنه مجردا، بل كان يأتي بصيغة "بني"، للتصغير والتقريب، ومن ذلك قوله تعالى: "قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى"، وقوله تعالى: "يا بُنَيَّ أقِمِ الصَّلاةَ"، وغيرها من الآيات التي تؤكد على مكانة الأبناء وضرورة الاهتمام بهم وحسن معاملتهم، حتى ينشأوا نشأة صلاح وتقوى.

ويأتي إحياء هذه الليالي العامرة في إطار البرنامج الرمضاني الشامل الذي ينفذه الأزهر برعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي يجمع بين إقامة صلاتي العشاء والتراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة، وإلقاء دروس التراويح، وتنظيم ملتقى الأزهر الفكري، إلى جانب المقارئ القرآنية والأنشطة الدعوية، وما ينظمه بيت الزكاة والصدقات من موائد إفطار للطلاب الوافدين، تأكيدًا لرسالة الأزهر العلمية والدعوية والمجتمعية في شهر رمضان المبارك.

أبو اليزيد سلامة القرآن الكريم تحديات العصر

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

البابونج

هذا المشروب يقلل نسبة الوفاة من الأمراض الخطيرة ويهدئ الأعصاب

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

