قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ماهر: لو معايا ثروة ضخمة هتبرع منها للخير وجزء لنمو اقتصاد مصر
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أستاذ بالأزهر: الزبير بن العوام نموذج الإخلاص واليقين وحواري رسول الله

النبي محمد صلى الله عليه وسلم
النبي محمد صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الزبير بن العوام رضي الله عنه يعد من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عُرفوا بالإخلاص والتفاني في نصرة رسول الله، موضحًا أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي: «إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام»، أي المخلص المتفاني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرًا إلى صلة قرابته الوثيقة بالنبي، فهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، وزوجته أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها.

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف خلال حلقة من برنامج «مبشرون»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الزبير رضي الله عنه أبلى بلاءً حسنًا في غزوة بني قريظة، فعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: «من يأتيني بخبر بني قريظة؟» انطلق الزبير رضي الله عنه مسرعًا، فلما رجع جمع له النبي أبويه وقال له: «فداك أبي وأمي»، وهي من أعظم البشارات التي أدخلت السرور على قلبه، كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ضمن العشرة المبشرين، حيث شهد سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي قال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة».

وأوضح أن من مناقب الزبير رضي الله عنه أيضًا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر والزبير، فتحرك الجبل فقال النبي: «اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»، لافتًا إلى أن الزبير كان من أهل العبادة والأحوال القلبية العظيمة، وكان دائم الاستعانة بالله تعالى في كل شؤونه.

وأشار الدكتور أحمد الرخ إلى موقف الزبير يوم الجمل حين قال لابنه عبد الله: «يا بني إنه لا يُقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأُقتل اليوم مظلومًا، وإن من أكبر همي لديني»، مبينًا أن هذا يعكس حمله هم الدين، ثم أوصاه بقضاء دينه وقال له: «إن عجزت عن شيء من ديني فاستعن عليه مولاي»، فلما سأله عبد الله: من مولاك؟ قال: الله، فكان عبد الله يقول: فوالله ما وقعت في كربة من دين إلا قلت: يا مولى الزبير اقض دين الزبير فيقضيه الله، في دلالة على يقينه وثقته المطلقة بالله تعالى.

وبيّن أن الزبير رضي الله عنه كان يدعو الله باسمه المولى مستندًا إلى قول الله تعالى: «ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم»، وقوله سبحانه: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور»، مؤكدًا أن هذه الثقة واليقين في الدعاء هي ما علّمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»، مع ضرورة حضور القلب وعدم الغفلة عند الدعاء.

وأوضح الدكتور أحمد الرخ، أن الزبير رضي الله عنه عُرف أيضًا بشدة خوفه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مُقِلًّا في الرواية رغم ملازمته للنبي منذ إسلامه، لأنه سمع قول النبي: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»، فخشي أن يخطئ في لفظ أو معنى، مؤكدًا أن الكذب على رسول الله جريمة عظيمة، وأن الكلام في الدين بغير علم هو كذب على الله ورسوله، داعيًا بأن يعلمنا الله ما ينفعنا، ويجنبنا القول في الدين بغير علم، وأن يرزقنا الجنة مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم.

الزبير بن العوام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

اللاعب فارس ابراهيم

فارس إبراهيم يتهم أحد أندية دوري المحترفين: دخلت سليم وخرجت عاجز.. خطأ طبي ضيع مستقبلي وفسخوا عقدي

وزيرة الثقافة

جيهان زكي: وزارة الثقافة تعمل وفق رؤية واضحة لدعم جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية

محافظة المنوفية

فيديو يهز مواقع التواصل.. سيدة تعتدي على سائق توك توك أمام المارة

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد