مسلسل رأس الأفعى الحلقة 9.. أمير كرارة يتفاوض مع منتصر من أجل تسليم محمود عزت

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 9 تطورات مثيرة فى الأحداث يتفاوض مراد "أمير كرارة" مع الإخواني منتصر من أجل تسليم الإرهابي محمود عزت وتركه من أجل التفكير فى هذا الأمر.

وتطلب أم مراد أن يرتبط بفرح من أجل أن يستقر فى حياته ومن أجل أولاده بينما الضابط حسن "أحمد غزي" يتقابل مع سلمى "جلا هشام" ويقع فى حبها.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.