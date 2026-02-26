أحمد عبد الحميد يعترف بقتل زوجة عمرو سعد وأولاده في مسلسل إفراج

يعترف أحمد عبد الحميد بقتل زوجة عمرو سعد وبناته ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إفراج، لم يأتِ هذا الاعتراف كحقيقة نهائية بقدر ما بدا كستار يخفي خلفه تعقيدات أعمق؛ فالمشهد لم يُقدَّم كلحظة شجاعة، بل كان لحظة مُربكة تثير التساؤل: كيف لعوف الذي يفضل التحريض من الظل أن يتحول فجأة إلى منفذٍ للجريمة بيده؟

بعد 12 عاماً من الصمت المطبق، يقرر عوف أن يبلّغ عن نفسه، بعدما شهد أن عباس ليس القاتل الحقيقي وبينما قد يبدو الدافع ظاهرياً هو صحوة ضمير متأخرة، إلا أن أداء أحمد عبد الحميد في المشهد كان حاسماً في تكثيف الغموض؛ فنبرته المكسورة ونظراته المترددة أوحت للمشاهد بأن الرجل يقول "الحقيقة" لكنه لا يقول "كل شيء". فهل يكفي الذنب وحده ليدمر عوف ما تبقى من حياته، أم أن هناك حلقة ناقصة لم تُكشف بعد؟

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد،حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، تارا عماد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.