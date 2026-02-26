بحوزته بندقية آلية.. القبض على المتهم بإحراق سيارة وجرار زراعي في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية وحرق سيارة وجرار زراعى بإحدى القرى بمنطقة دار السلام بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد صاحب السيارة والجرار الزراعى الظاهران بمقاطع الفيديو (عامل - مقيم بذات الدائرة) ، وبسؤاله إتهم (نجل عمه "سائق") بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





