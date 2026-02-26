القبض على بائعى فواكه تشاجرا بالبحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أمام أحد المحال لبيع الخضروات بالبحر الأحمر.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين (أحد الأشخاص وعمه "يعملان بمهنة بيع الفواكه " - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) ، وذلك لخلافات مالية بينهما قاما على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "بلطة" دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





