شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
إصابة 10 أشخاص في حريق بشركة تغليف بالعاشر من رمضان
صلاة تجعل الملائكة تسأل عنك في رمضان.. يغفلها الكثيرون
نشاط للرياح وأمطار على السواحل.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ليوم الجمعة
حوادث

القبض على بائعى فواكه تشاجرا بالبحر الأحمر

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أمام أحد المحال لبيع الخضروات بالبحر الأحمر.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين (أحد الأشخاص وعمه "يعملان بمهنة بيع الفواكه " - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) ، وذلك لخلافات مالية بينهما قاما على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "بلطة" دون حدوث إصابات.

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

عجة البطاطس بالبيض
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
نائب محافظ الشرقية
