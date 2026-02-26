التفاصيل الكاملة لقيام عامل وزوجته بإنهاء حياة جارتهم العجوز لسرقة مشغولاتها الذهبية بمغاغة

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث قيام عامل وزوجته بإنهاء حياة جارتهم السيدة العجوز لسرقة مشغولاتها الذهبية بمركز مغاغة شمال المنيا، فقد تمكنت الاجهزة الأمنية، كشف ملابسات اختفاء سيدة عجوز و العثور علي جثتها داخل جوال باحدي قري مركر مغاغة، وتبين قيام جارها وزوجته بقتلها بسلاح أبيض، للاستيلاء علي مشغولاتها الذهبية بحجة المرور بضائقة مالية وسداد ديونهم .

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتغيب سيدة عن منزلها بدائرة مركز مغاغة منذ يومين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وبدأت في فحص محيط الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

وبالتحري عن الواقعة تم فك لغز اختفاء (ن. م 72 سنة بعد تعرضها للقتل على يد جارها وزوجته بهدف الاستيلاء على مصاغها الذهبي، ومحاولة التخلص من جثتها داخل جوال



وجاءت أولى خيوط التحقيق من كاميرات المراقبة التي رصدت الضحية وهي تدخل منزل جارها ، ولم تخرج منه مرة ثانية وتم نصب كمين سري للمنزل بواسطة خفير نظامي بالمعاش يطل على مسرح الجريمة لمراقبة أي تحرك، وفي ساعة متأخرة من الليل، وعند الواحدة صباحًا، خرج المتهم حاملاً جوالًا، بينما كانت زوجته تحاول مساعدته، وحينها انقض رجال المباحث والأهالي ليكتشفوا وجود جثة الحاجة نادية داخل الجوال، غارقة في دمائها بعد تجريدها من مشغولاتها الذهبية.

وكشفت التحريات الأولية أن الفقر والطمع كانا المحركين الأساسيين للجريمة، حيث أن المتهم يعمل عامل نظافة ويمر بضائقة مالية ، ومطالب بسداد قروض بنكية وشركات تمويل، حتى وصل الأمر لبيع منزله، والطمع في قرط ذهبي كانت تلبسه الضحية، تقدر قيمته بحوالي 15 جرامًا، تم القبض على المتهم وزوجته، ونقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق .

وكلفت النيابة العامة من الطب الشرعي لاعداد تقرير الصفه التشريحية المجنى عليها وكلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات

