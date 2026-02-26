قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة تجعل الملائكة تسأل عنك في رمضان.. يغفلها الكثيرون

صلاة تجعل الملائكة تسأل عنك
صلاة تجعل الملائكة تسأل عنك
إيمان طلعت

صلاة في رمضان تجعل الملائكة تسأل عنك في رمضان وهي كنز عظيم ومعجزة حقيقية لمن يداوم عليها، ولا شكّ أنّها من أعظمِ الطّاعات عند الله - سبحانه وتعالى-، وهي كنزٌ عظيمٌ لمن أدركها؛ فتتحصَّلُ فيها الطُّمأنينة والرِّضا، ويحصل العبد من هذه الصلاة على الأجر الوفير والخير الكثير حيث تشهدها الملائكة وتكتبها السَّفرة الكِرام البررة، فلْيحرص كل مؤمن على هذه العبادة الجميلة، كلٌّ حسب طاقته.

قيام الليل

بنسبة 90 % هو أهم أدوات السعي لأي شيء أنت تريده، فكرة الخلوة بالليل بنفسك والناس نائمة من حولك وأنت قائم تصلي وتدعي وتبكي كفيلة إنها تصلح أي أمر دمر عندك (نفسياً ومعنوياً ومادياً)، قال أحد السلف: (أتعجبّ ممّن له عند الله حاجة كيف ينام وقت السحر)، يكفيك ربع ساعة أو ثلث ساعة فقط من الليل تركع لله فيهم، فسهام الليل لا تُخطئ الهدف أبداً حتى وإن لم تصبه إصابة كاملة.

أعظم ما قيل في قيام الليل

- ألا يَكفيك أَن اللَّٰه إصطفاك من بين أَهل بيتك و بلدتك لِتُناجيه و يُطلِق لسانك بالدُعاء لِيَستجيب لَك
- ‏أما يَكفيك أنه حِين تَغيب ليلة عن قِيام الليل فَتنظُر الملائكة علىٰ بيتك فتَراهُ مُظلم و قد اعتادت أن تَراهُ مُنيراً كل يوم
- فَتسأل عليك ما أصَابَك فَتَخَلفتَ الليلة عن قيام الليل
- ‏فإن كُنت مريضاً دَعوا لَكَ بالشِفاء و إنْ كُنت مَهمومَاً حَزيناً دَعت لَك بأن يُفرَّج هَمك
‏ - أما يَكفيك أنهُ ستكون لَكَ صُحبةٌ فـِ السماء فإن غِبت عنهم سَألوا الله عليك.. فلا تنس قيام الليل .

أسرار قيام الليل

وقد علم العارفون أنَّ قيامَ الليل مدرسةُ المخلصين، ومضمارُ السابقين، وأنّ الله تعالى إنما يوزّع عطاياه، ويقسم خزائن فضله في جوف الليل، فيصيب بها من تعرض لها بالقيام، ويحرم منها الغافلون والنَّيام، وما بلغ عبدٌ الدرجات الرفيعة، ولا نوَّر الله قلبًا بحكمة، إلاّ بحظ من قيام الليل.

والسرُّ في ذلك أن العبد يمنع نفسه ملذّات الدنيا، وراحة البدن، ليتعبّد لله تعالى، فيعوضه الله تعالى خيرًا مما فقد، وذلك يشمل نعمة الدّين، وكذلك نعمة الدنيا، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره."

ولا ريب أنَّ الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن، وإذابة أخلاطه، وفضلاته، ما هو من أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان، وسعادة الدنيا والآخرة، وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن، والروح، والقلب".

ولهذا لا تجد أصح أجسادًا من قوَّام الليل، ولا أسعد نفوسًا، ولا أنور وجوهًا، ولا أعظم بركة في أقوالهم، وأعمالهم، وأعمارهم، وآثارهم على الناس، وقوَّام الليل أخلص الناس في أعمالهم لله تعالى، وأبعدهم عن الرياء، والتسميع، والعجب، وهم أشدّ الناس ورعًا، وأعظمهم حفظًا لألسنتهم، وأكثرهم رعاية لحقوق الله تعالى، والعباد، وأحرصهم على العمل الصالح.

ولا بد من تذكرة أخيرة، وهي أنه "صلى الله عليه وسلم" لم يترك هذه السُّنَّة قطُّ في حياته، لا في مرض، ولا في كسل، ولا في غيره، وهي سُنَّة قيام الليل، حيث روى أبوداود - وقال الألباني - صحيح: عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: قَالَتْ عائشة رضي الله عنها: "لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ، أَوْ كَسِلَ، صَلَّى قَاعِدًا".

وكان ينصح أصحابه بالحفاظ عليه، وعدم التذبذب في أدائه، حيث روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِيّ رَسُولُ اللَّهِ "صلى الله عليه وسلم": «يَا عَبْدَ اللَّهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

وتتحقَّق هذه السُّنَّة بصلاة ركعتين أو أربع، أو أكثر، في أي وقت من بعد صلاة العشاء، وإلى قبل صلاة الفجر، وقد أراد رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لجميع المسلمين أن يؤدوا هذه السُّنَّة، فجعل الأمر سهلًا على الجميع، فلم يشترط طول القيام، إنما نصح أن نصلي قدر الاستطاع، حيث روى أبو داود - وقال الألباني - صحيح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "صلى الله عليه وسلم": «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ المُقَنْطِرِينَ».

رمضان قيام الليل أعظم ما قيل في قيام الليل أسرار قيام الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

ترشيحاتنا

خوسيه

كارثة.. ناقد رياضي يكشف عن المتسبب في أزمة الأهلي مع خوسيه ريبيرو

خوسيه ريبيرو

إيقاف قيد الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بعد حكم ريبيرو ضد القلعة الحمراء

أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد