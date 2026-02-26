مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المنطقة تمر بأخطر مرحلة في تاريخها المعاصر، مشيرًا إلى أن مقولة "إسرائيل من النيل إلى الفرات" ليست اعتباطية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية هي علاقة "الجسد الواحد"، مؤكدًا أن من يراهن على الإساءة لتلك العلاقة واهم، في ظل التنسيق المشترك بين القيادتين الذي بلغ مرحلة لا يمكن أن تتعرض لأزمات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن زيارة عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه بـ محمد بن سلمان لم تكن زيارة بروتوكولية، بل حملت طابعًا استراتيجيًا مهمًا.