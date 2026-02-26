قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحوزته بندقية آلية.. القبض على المتهم بإحراق سيارة وجرار زراعي في سوهاج
مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
توك شو

مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المنطقة تمر بأخطر مرحلة في تاريخها المعاصر، مشيرًا إلى أن مقولة "إسرائيل من النيل إلى الفرات" ليست اعتباطية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية هي علاقة "الجسد الواحد"، مؤكدًا أن من يراهن على الإساءة لتلك العلاقة واهم، في ظل التنسيق المشترك بين القيادتين الذي بلغ مرحلة لا يمكن أن تتعرض لأزمات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”،  أن زيارة عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه بـ محمد بن سلمان لم تكن زيارة بروتوكولية، بل حملت طابعًا استراتيجيًا مهمًا.

مصطفى بكري الرئيس السيسي محمد بن سلمان المنطقة أزمات

