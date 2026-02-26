فنربشخة يتقدم على نوتنجهام فورست بالشوط الأول بملحق الدوري الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي نوتنجهام فورست الإنجليزي وفنربخشة التركي بتقدم الفريق التركي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند في الملحق الأوروبي المؤهل لثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدف فنربخشة اللاعب كريم اكتوركوغلو في الدقيقة 22 من انطلاق المباراة.

وأعلن مدربا فريقي نوتنجهام فورست الإنجليزي وفنربخشة التركي عن تشكيل فريقيهما لخوض اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند في الملحق الأوروبي المؤهل لثمن نهائي بطولة الدوري الاوروبي.

وجاء تشكيل نوتنجهام فورسيت كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ويليامز - كونيا - موراتو - موريلو

خط الوسط: يانس أندرسن - ماكاتي - دومينجيز - هاتشينسون

خط الهجوم لوكا

وجاء تشكيل فنربخشة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيتين

خط الدفاع: ديمير - جوندوزي - مولدور

خط الوسط: دورجيليس - أيدين - كانتي - يوكسك - براون

خط الهجوم: شريف - أكتوركوغلو