أخبار التوك شو | مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس.. مفتي الجمهورية: فوائد شهر رمضان عظيمة لا تحصى.. ولا يحرم خيره إلا الشقي

تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المنطقة تمر بأخطر مرحلة في تاريخها المعاصر، مشيرًا إلى أن مقولة "إسرائيل من النيل إلى الفرات" ليست اعتباطية.

مفتي الجمهورية: فوائد شهر رمضان عظيمة لا تحصى.. ولا يحرم خيره إلا الشقي
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن فوائد شهر رمضان عظيمة لا تُحصى، وأنه لا يحرم خيره إلا الشخص الشقي.

سؤال اليوم الثامن في «نورانيات قرآنية»: ما أول آية سجدة في القرآن؟
أعلن الدكتور حسن عبدالحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بـجامعة الأزهر، عن سؤال اليوم الثامن من رمضان ضمن مسابقة برنامج "نورانيات قرآنية" المذاع على قناة صدى البلد.

إمام مسجد السيدة زينب: لا ينبغي إضاعة لحظة في رمضان في غير طاعة الله
قال الدكتور أحمد عبد الهادي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إنّ شهر رمضان شهر عظيم لا يستطيع اللسان مهما كان فصيحاً ولا البيان مهما كان بليغاً أن يعبّر عن عظمته، لما يحمله من بركات ونفحات وإمدادات ربانية.

حمو بيكا لرامز جلال: عندي سابقتين
وجه الفنان رامز جلال؛ سؤالا للمطرب حمو بيكا قائلا عندك كام سابقة؟، ليجيب حمو بيكا قائلا “عندي سابقتين”.

.

أفشة: لم أطالب برحيل أي مدرب في الأهلي.. وقررت الرحيل بحثًا عن فرصة للمشاركة
أكد محمد مجدي افشة، لاعب الأهلي، أنه يتمتع بالصراحة ولا يخشى التعبير عن رأيه، مشددًا في الوقت نفسه على احترامه الكامل لجميع الأشخاص داخل منظومة كرة القدم.

حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الشريعة منحت مريض القلب حق الإفطار إذا كان الصيام قد يهدد استقرار حالته الصحية، مؤكدًا أن صون الحياة يتقدم على أي اعتبار آخر.

أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
دخلت شيماء سيف في نوبة من الخوف والذعر عندنا أدخلت فيفي عبده معزة في بلاتوه تصوير المقلب.

علي جمعة: صلاة المرأة في البيت أفضل عند الانشغال بالأسرة والذهاب للمسجد ليس فرضا
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن قرار صلاة المرأة في المنزل أو المسجد مرتبط بظروفها الشخصية ومسؤولياتها الأسرية.


أطباء السودان : ما يحدث في بلادنا تجاوز المجاعة إلى الإبادة بكل أشكال العنف
قالت الدكتورة نازك أبو زيد رئيسة مكتب أطباء السودان، إنّ الواقع الإنساني في السودان قد تجاوز مرحلة المجاعة إلى ما الإبادة، في ظل ما يتعرض له المدنيون من مختلف صنوف وأشكال العنف خلال الحرب الدائرة.

