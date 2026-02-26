أفشة: لم أطالب برحيل أي مدرب في الأهلي.. وقررت الرحيل بحثًا عن فرصة للمشاركة

أكد محمد مجدي افشة، لاعب الأهلي، أنه يتمتع بالصراحة ولا يخشى التعبير عن رأيه، مشددًا في الوقت نفسه على احترامه الكامل لجميع الأشخاص داخل منظومة كرة القدم.

مشاركته في المباريات

وأوضح قفشة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لم يتمنَّ يومًا رحيل أي مدرب عن الأهلي بسبب عدم مشاركته في المباريات، مؤكدًا أن جميع المدربين الذين تولّوا قيادة الفريق كانوا على مستوى مميز، ولا يوجد مدرب “سيئ” يمكن أن يقود نادٍ بحجم الأهلي.

فترة المدرب السويسري

وأشار قفشة لاعب الأهلي إلى أنه لعب تحت قيادة معظم المدربين الذين تعاقبوا على الفريق، باستثناء المدرب الإسباني الذي لم تتح له فرصة اللعب معه، لافتًا إلى أنه خلال فترة المدرب السويسري مارسيل كولر كان يشارك بشكل مستمر في المباريات.

وأضاف قفشة أنه شارك مع المدير الفني الحالي في ثلاث مباريات فقط، قبل أن يطلب الرحيل، موضحًا أن رغبته الأساسية كانت المشاركة واللعب بشكل أكبر، وهو ما دفعه لاتخاذ هذا القرار بحثًا عن فرصة أفضل داخل المستطيل الأخضر.