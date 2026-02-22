قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
منع التعامل مع الحواجز المختلفة.. مشروع قانون يوسع نطاق الحماية القانونية لذوي الإعاقة
بشخصية «الشرير».. محمد سمير مبروك يقلب الموازين بـ «قطر صغنطوط» في الماراثون الرمضاني
أضا: ناصر منسي أسطورة حيّة لجماهير الزمالك.. وأتمنى تطبيق «المداورة» بين الحكام
محمد جمعة يكشف كواليس «فن الحرب».. ويؤكد: الحكم على المسلسل بعد نهايته فقط
سيف زاهر: لا أخاف من زعل جمهور الأهلي أو الزمالك.. خوفي الوحيد على نفسي
بعد تحركات ترامب الجمركية.. نواب يُطالبون باستراتيجية عاجلة لحماية مستهدفات الصادرات المصرية
«قسد» تزرع الفوضى.. مصرع جندي سوري ومدني في عملية استهداف نفذها مجهولون بريف الرقة
محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد
رياضة

قفشة: نسعى للاستمرار في تقديم أداء يليق بتاريخ الاتحاد السكندري

أفشة
أفشة
رباب الهواري

أعرب محمد مجدي قفشة، لاعب نادي الاتحاد السكندري الحالي ولاعب الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد قفشة أن تحقيق 9 نقاط من ثلاث مباريات متتالية يعد أمرًا مميزًا ويظهر جدية التزام الفريق، مشيرًا إلى أن هذا النجاح "كرم من ربنا"، وأن كل الأمور تسير بشكل إيجابي داخل النادي.

التعاون بين اللاعبين والجهاز الفني

وأشار قفشة إلى أن هناك احترامًا متبادلًا بين جميع اللاعبين والجهاز الفني، وهو ما ساهم بشكل كبير في الانسجام داخل الفريق. وأوضح أن الروح الجماعية والتفاهم بين عناصر الفريق تُعد من أهم أسباب النتائج الإيجابية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجعل الفريق أكثر قدرة على مواجهة تحديات الدوري والمنافسات المقبلة.

الدور الإداري وأهمية الدعم

ووجّه اللاعب الشكر لإدارة النادي، وعلى رأسها رئيس النادي محمد، واصفًا دوره بأنه محوري في توفير كل الإمكانيات التي تساعد الفريق على النجاح. وأكد قفشة أن الإدارة ليست مجرد جهة تنظيمية، بل هي العامل الأهم الذي يعزز فرص الفريق في تحقيق الانتصارات والنتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن دعم الإدارة للفريق يرفع مستوى الأداء الفردي والجماعي.

طموحات قفشة مع الاتحاد السكندري

وفي ختام تصريحاته، عبّر محمد مجدي قفشة عن تفاؤله بالمستقبل مع الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن النتائج الأخيرة تمنح الفريق دفعة معنوية قوية، وأنه يسعى مع زملائه للاستمرار في تقديم أداء متميز يليق بتاريخ نادي الاتحاد ومكانته في الدوري المصري. كما أبدى حرصه على مواصلة تقديم مستويات قوية تضيف للفريق نقاطًا جديدة وتعزز طموحاتهم في المنافسات المقبلة.

أفشة الاتحاد السكندرى الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

