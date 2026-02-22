أضا: ناصر منسي أسطورة حيّة لجماهير الزمالك.. وأتمنى تطبيق «المداورة» بين الحكام

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا بالثنائي إمام عاشور، لاعب الأهلي، وأحمد فتوح، لاعب الزمالك، بعد تألقهما في الجولة الماضية من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن ناصر منسي بات أسطورة حيّة في نظر جماهير القلعة البيضاء.



وقال “أضا”، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «فتوح وإمام عاشور تألقا في جولة الدوري، واللاعبان نجحا في اقتناص ثلاث نقاط مهمة للأهلي والزمالك».

وأضاف: «إمام عاشور استعاد قوته ومهارته، وفتوح في مركز 8 يمنح فريقه حلولًا كثيرة داخل الملعب».

وتابع: «ناصر منسي أسطورة حية لجمهور الزمالك داخل الملاعب المصرية، يعيش حالة لافتة من التألق، فمهما أهدر من فرص، تنسى الجماهير ذلك وتتذكر أهدافه الحاسمة».

وأشار إلى أن «ناصر منسي وصل إلى 100 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 6 أهداف، وأجبر الجميع على احترامه. أرقامه مميزة، وإذا واصل بهذا التركيز فقد يحجز مكانًا مع حسام حسن في قائمة المنتخب بكأس العالم، خاصة أن المنتخب يبحث عن مهاجم آخر بجوار مصطفى محمد في المونديال».

وأوضح: «هناك صراع محتدم بين جميع الفرق، سواء في القمة أو في مراكز الهبوط، وأصبح الحديث عن التحكيم حاضرًا في كل مباراة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أتمنى توحيد القرارات التحكيمية خلال المباريات المقبلة، مع تطبيق مبدأ المداورة بين الحكام، حتى لا تثار علامات استفهام أو جدل تحكيمي».