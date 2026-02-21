خالد طلعت: ناصر منسي يتفوق على مهاجمي الأهلي في نصف عدد دقائق اللعب

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تفوق ناصر منسي، لاعب نادي الزمالك، على مهاجمي النادي الأهلي.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه على “فيسبوك”: "صدق أو لا تصدق ناصر منسي (الأسطورة) بمفرده يتفوق على مهاجمي الأهلي الثلاثة مجتمعين سويا في نصف عدد دقائق اللعب!! ناصر منسي هذا الموسم لعب 841 دقيقة فقط سجل فيها 5 أهداف وصنع 4 أهداف بإجمالي 9 مساهمات".

وتابع: "مهاجمو الأهلي الثلاثة مجتمعين (محمد شريف ومروان عثمان ويلسين كامويش) لعبوا مع الأهلي إجمالا 1555 دقيقة لعبا (تقريبا ضعف عدد دقائق ناصر منسي) وسجلوا مجتمعين 4 أهداف فقط، وصنعوا مجتمعين هدفا وحيدا فقط، بإجمالي 5 مساهمات تهديفية لهم جميعهم (تقريبا نصف مساهمات منسي بمفرده)".

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة، يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.