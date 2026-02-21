سيبك من العناوين.. شوبير يثير الجدل في أحدث ظهور

شارك الإعلامي أحمد شوبير، منشورا غامضا أثار الجدل في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: "احب دايما قراءة اللي بين السطور سيبك من العناوين".

من جانب اخر، علق الإعلامي أحمد شوبير ، عن مدى صحة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا، أمام الزمالك في كأس مصر.

وكشف شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أنه تواصل مع عدد من الحكام لتحليل قرار احتساب ركلة الجزاء لصالح سيراميكا كليوباترا، موضحًا أن الآراء اختلفت بشأنها، فهناك من رأى أنها صحيحة وفقًا للقانون، بينما اعتبر آخرون أنها لا تستوجب الاحتساب.

وأشار إلى أن الركلة أُهدرت في النهاية، وكان من الممكن أن تمنح الزمالك دفعة قوية إذا تم تسجيلها، سواء من الناحية المعنوية أو في مجريات اللقاء.