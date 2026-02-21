خالد الغندور يكشف عن رأيه في تمركز أحمد فتوح

علق الإعلامي خالد الغندور، على التمركز الأنسب للاعب الزمالك أحمد فتوح، بعد تألقه في مباراة الأمس أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "لو أنا مدرب هختار رقم ٨ يكون المكان اللي يلعب فيه فتوح وانسب بكثير من الباك لفت".

وأعرب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد فتوح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "حرس الحدود منافس قوي ومحترم، ومعتمد جمال منحني بعض التعليمات لتنفيذها بالشكل المطلوب.

وأضاف: "أشكر اللاعبين الشباب في الفريق الذين تم تصعيدهم في الفترة الماضية، وهم عناصر مميزة وظهروا بصورة مميزة وأفضل مما توقع الجميع".

وأختتم "ضغط المباريات صعب على الفريق، ولكن الجهاز الفني تعامل بالشكل المطلوب، ونسعى للمنافسة على بطولة الدوري.