اليوم.. مواجهة نارية بين أستون فيلا وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا لمواجهة مرتقبة مع نظيره ليدز يونايد ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري الإنجليزى الممتاز.

ويواجه أستون فيلا منافسه ليدز يونايتد في الساعة الخامسة مساء اليوم السبت علي ملعب فيلا بارك.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 50 نقطة جمعهم من 26 لقاء بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز ال15 برصيد 30 نقطة جمعهم من 26 لقاء.

ويسعي فريق أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري المدير الفني لتحقيق فوز ثمين مساء اليوم لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

فيما يقابله ليدز يونايتد بأمال لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لإعطاء دفعة معنوية قوية للاعبيه وعدم تخييب ظن جمهوره ومحاولة الخروج من النفق المظلم وتعديل موقعه في جدول الترتيب.