قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 21-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل

عمرو اديب
عمرو اديب
سارة عبد الله

طرح الإعلامي عمرو أديب تساؤلا للجمهور عن النجمة المفضلة لديهم من بين الفنانة سوسن بدر، والفنانة عبلة كامل. 

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏من باب تسالى رمضان سؤال مباشر وسهل من ممثله افضل سوسن بدر ام عبله كامل، من عنده تنوع اكثر ومسيره فنيه افضل واطول. ارجو عدم الرد بان الاتنين هايلين او الاتنين مختلفين !".

عمرو أديب عبر اكس

من جانب اخر، علق الإعلامي عمرو أديب، على أحداث دراما شهر رمضان وتنوع المسلسلات، منتقداً اداء بعض الفنانين.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏يستمر رامز ظاهرة تحتاج البحث والتحليل! ‏موناليزا مسلسل مفاجأة هذا العام حبكة جديدة، دياب ومصطفى غريب توليفه كوميديه حلوه وميشيل ميلاد موهبه جبارة، ‏الاعلانات تحتاج الى ثورة للخروج من التكرار والسذاجة، ‏فيه ناس بتعمل مسلسلات جديدة بس هى هى تعبنا سواء كانت بائسة او مثيرة غيروا بقى ‏ملاحظات مبدئية وفى انتظار المعلمين الكبار".

عمرو أديب سوسن بدر عبله كامل إكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين

وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين

الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور مصطفى عبد الغني بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات

الاحتلام في رمضان

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟.. انتبه

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد