من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل

طرح الإعلامي عمرو أديب تساؤلا للجمهور عن النجمة المفضلة لديهم من بين الفنانة سوسن بدر، والفنانة عبلة كامل.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏من باب تسالى رمضان سؤال مباشر وسهل من ممثله افضل سوسن بدر ام عبله كامل، من عنده تنوع اكثر ومسيره فنيه افضل واطول. ارجو عدم الرد بان الاتنين هايلين او الاتنين مختلفين !".

عمرو أديب عبر اكس

من جانب اخر، علق الإعلامي عمرو أديب، على أحداث دراما شهر رمضان وتنوع المسلسلات، منتقداً اداء بعض الفنانين.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏يستمر رامز ظاهرة تحتاج البحث والتحليل! ‏موناليزا مسلسل مفاجأة هذا العام حبكة جديدة، دياب ومصطفى غريب توليفه كوميديه حلوه وميشيل ميلاد موهبه جبارة، ‏الاعلانات تحتاج الى ثورة للخروج من التكرار والسذاجة، ‏فيه ناس بتعمل مسلسلات جديدة بس هى هى تعبنا سواء كانت بائسة او مثيرة غيروا بقى ‏ملاحظات مبدئية وفى انتظار المعلمين الكبار".