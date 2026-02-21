في مكانه متفرده.. ماجدة خير الله تشيد بأداء شيكو في مسلسل "فخر الدلتا"

علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، على انضمام الفنان شيكو كضيف شرف في الحلقة الثانية من مسلسل «فخر الدلتا».

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على فيسبوك: "شيكو في مشهد من الحلقه التانيه، لمسلسل فخر الدلتا، ازال هموم كثيره عن قلوب الملايين، الضحك بدون افتعال يضع هذا الفنان في مكانه متفرده".

وقررت أسرة مسلسل «فخر الدلتا» حذف اسم مؤلف العمل من تترات المسلسل وكافة المواد الدعائية، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار، بحسب مصادر مقربة من العمل، في إطار الحفاظ على استقرار المشروع وتجنب أي تداعيات قد تؤثر على عرضه أو استقباله

الجماهيري، في دراما رمضان 2026 ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من المؤلف بشأن ما تم تداوله.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من إخراج هادي بسيوني، وإنتاج مصطفى العوضي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.