تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

«فخر الدلتا» يلفت الأنظار .. ماجدة خير الله تشيد بالمسلسل: حلقة أولى مبشّرة ونجم كوميدي جديد

فخر الدلتا
فخر الدلتا
أحمد البهى

عبّرت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في الحلقة الأولى من مسلسل فخر الدلتا، من بطولة أحمد رمزي.

وقالت ماجدة خير الله، عبر صفحتها على موقع فيسبوك: «في رمضان، ناس كتير بتدور على الكوميديا، وخاصة لو بعيدة عن الاستظراف والإسفاف. وبعد تقلّص ظاهرة نجوم مسرح مصر، بدأ الرهان على مصطفى غريب، الذي انتشر في بعض المسلسلات والأفلام والإعلانات والبرامج، حتى كاد يحترق، وكان لا بد من إطلاق كوميديان جديد يشغل المساحة الخالية في مجال الكوميديا، وأعتقد أن المرشح لها هو ميشيل ميلاد، بعد نجاحه العام الماضي في مسلسل النص، ثم في السادة الأفاضل».

واستكملت: «وآخر طبعة كوميدية هو أحمد رمزي، بطل مسلسل فخر الدلتا، للمخرج هادي بسيوني. وأحمد رمزي دخل تجربة البطولة مدعومًا بقطاع كبير من الجمهور الذي كان يتابع فقراته الكوميدية التي يقدمها من حين لآخر، حتى جاءت له فرصة البطولة في مسلسل مليء بالطموح، وجاءت الحلقة الأولى مبشّرة، وأتمنى أن يحافظ على هذا المستوى لنكسب ممثل كوميديا جديدًا».

فخر الدلتا أحمد رمزي ماجدة خير الله مسلسلات رمضان 2026

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

سام ألتمان: العالم بحاجة ماسة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي

سام ألتمان: العالم بحاجة ماسة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي

الرئيس الفرنسي

الرئيس الفرنسي: أوروبا ملاذ آمن للابتكار والاستثمار

الأمير اندرو

الأمير أندرو يحتفل بعيد ميلاده الـ 66 في قبضة الأمن

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

