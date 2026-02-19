«فخر الدلتا» يلفت الأنظار .. ماجدة خير الله تشيد بالمسلسل: حلقة أولى مبشّرة ونجم كوميدي جديد

عبّرت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في الحلقة الأولى من مسلسل فخر الدلتا، من بطولة أحمد رمزي.

وقالت ماجدة خير الله، عبر صفحتها على موقع فيسبوك: «في رمضان، ناس كتير بتدور على الكوميديا، وخاصة لو بعيدة عن الاستظراف والإسفاف. وبعد تقلّص ظاهرة نجوم مسرح مصر، بدأ الرهان على مصطفى غريب، الذي انتشر في بعض المسلسلات والأفلام والإعلانات والبرامج، حتى كاد يحترق، وكان لا بد من إطلاق كوميديان جديد يشغل المساحة الخالية في مجال الكوميديا، وأعتقد أن المرشح لها هو ميشيل ميلاد، بعد نجاحه العام الماضي في مسلسل النص، ثم في السادة الأفاضل».

واستكملت: «وآخر طبعة كوميدية هو أحمد رمزي، بطل مسلسل فخر الدلتا، للمخرج هادي بسيوني. وأحمد رمزي دخل تجربة البطولة مدعومًا بقطاع كبير من الجمهور الذي كان يتابع فقراته الكوميدية التي يقدمها من حين لآخر، حتى جاءت له فرصة البطولة في مسلسل مليء بالطموح، وجاءت الحلقة الأولى مبشّرة، وأتمنى أن يحافظ على هذا المستوى لنكسب ممثل كوميديا جديدًا».