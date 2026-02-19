قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
الكشف عن مدة غياب عمرو الجزار بعد إصابته في الأهلي

عمرو الجزار
عمرو الجزار
عبدالله هشام

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجونة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفاجئ الجماهير باستبعاد عمرو الجزار من قائمة الأهلي المشاركة في مباراة الجونة للإصابة.

ويغيب عمرو الجزار عن المشاركة مع الأهلي لمدة تصل لأسبوع ويخضع خلالها للتأهل والعلاج.

ويغيب عمرو الجزار عن مباراتي الجونة وسموحة في الدوري على أن يكون متاحا لمواجهة زد وفق رغبة المدير الفني

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن غياب اللاعب عمرو الجزار، مدافع الفريق، عن قائمة مواجهة الجونة جاء بسبب تعرضه لإجهاد عضلي.

وأوضح جاب الله أن اللاعب شعر بإجهاد في العضلة الضامة اليمنى، ما دفع الفريق الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة قبل انطلاق المران الجماعي. وأكد طبيب الأهلي أن هذه الفحوصات أسفرت عن ضرورة منح اللاعب راحة مؤقتة لضمان عدم تفاقم الإصابة.

وأشار جاب الله إلى أن الجهاز الفني قرر إراحة اللاعب من التدريبات الجماعية مؤقتًا، مع خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي يبدأ من اليوم. الهدف من البرنامج هو تجهيز عمرو الجزار للعودة تدريجيًا للمشاركة في التدريبات الجماعية دون التأثير على حالته البدنية.

موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية

