الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ

محمود زيدان

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع وكلاء الوزارات ومديري المديريات والهيئات والمصالح الخدمية، لمتابعة انتظام العمل واستعراض خطط المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتحسين جودة الخدمات تأتي في صدارة الأولويات، مع تكثيف الجهود في ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، ورفع كفاءة المرافق الحيوية. 

شدد محافظ كفرالشيخ، على تنفيذ خطة تنموية شاملة ترتكز على تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة، والبناء على جهود القيادات السابقة، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.

وقال محافظ كفرالشيخ في تصريحاته خلال الاجتماع: «الهوية الصناعية ليست مجرد مصانع أو دراسات جدوى وأرقام إنتاج، بل ننظر إلى بعدها الاجتماعي في مواجهة البطالة وفتح آفاق حقيقية أمام شبابنا، والتصنيع والإنتاج سمة المرحلة المقبلة، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاستغلال الأمثل للمناطق الصناعية، وطرح حزمة من المشروعات ذات العائد الاقتصادي الجيد القادرة على استقطاب العمالة، ونضع أمام أعيننا تجارب ناجحة مثل التجربتين الصينية والكورية في التصنيع، ونعتمد خطة عامة واضحة للمحافظة، مع اجتماعات دورية لمتابعة نسب التنفيذ ورصد التحديات والمعوقات أولًا بأول».

واستعرض محافظ كفرالشيخ خطط العمل الجارية والمستقبلية بمختلف القطاعات، حيث ناقش مع مديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي ومرفق الإسعاف آليات رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية وتعزيز خدمات الطوارئ. 

وفي قطاع الزراعة، تم استعراض جهود مديرية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية بسخا، والإصلاح الزراعي، والمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات، ومديرية الطب البيطري، لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري لتحديث نظم الري وترشيد استخدام المياه.

كما تناول الاجتماع خطط مديرية التموين لضبط الأسواق، والتنظيم والإدارة في التدريب ورفع كفاءة الجهاز الإداري، ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب الإدارة المركزية للأزهر الشريف، للتوسع في إنشاء المدارس وخفض الكثافات وتحسين جودة التعليم. 

واستعرض كذلك برامج مديرية الشباب والرياضة، وجهود الثقافة في تنشيط الفعاليات، وخطط الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية في خدمة المجتمع ونشر الفكر الوسطي.

وفي البنية التحتية، ناقش محافظ كفرالشيخ خطط قطاعات الكهرباء فى مجال الطاقة المتجددة وخلايا ووحدات الطاقة الشمسية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الطرق، والإسكان، ومديرية المساحة، وشركة الغاز الطبيعي ترانس جاس، والشركة المصرية للاتصالات، وهيئة البريد المصري، بما يضمن رفع كفاءة الشبكات واستكمال المشروعات وتحسين مستوى الخدمات.

كما استعرض محافظ كفرالشيخ جهود التضامن الاجتماعي والعمل في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص التشغيل، وخطط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل المشروعات وتنظيم المعارض، إلى جانب دور مديرية الآثار في أعمال التنقيب والترويج السياحي، وجهود هيئة الثروة السمكية وميناء البرلس والمصايد، في دعم نشاط الصيد وتعزيز الخدمات اللوجستية، بما يعكس المكانة الاقتصادية للمحافظة في هذا القطاعات الحيوية.

واختتم محافظ كفرالشيخ الاجتماع بتقديم خالص الشكر والتقدير للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ السابق، على ما بذله من جهود وطنية مخلصة في خدمة المحافظة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في منصبه ورسالته الوطنية محافظًا للغربية، مؤكدًا استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات أبناء كفرالشيخ في التنمية الشاملة والمستدامة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي

