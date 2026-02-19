لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بنطاق المحافظة ، وعليه تواصل الأجهزة التنفيذية تحركاتها الميدانية لتغيير الكشافات المتهالكة وتأمين الطرق الرئيسية والفرعية، لضمان سلامة المواطنين وتيسير حركة المركبات ليلاً، واستعادة الوجه الحضاري والإنضباط بالشوارع.

أشار محافظ الشرقية إلي أنه في مركز الزقازيق تابع شعبان أبو الفتوح رئيس المركز والمدينة، أعمال قسم الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات ومراجعة النزلات الكهربائية واللوحات الكهروضوئية بـ (دوران كوبري شرويدة) و (كوبري العصلوجي)، لضمان جودة الصيانة وسلامة الشبكة وتوفير إضاءة كافية للمواطنين.

وفي مركز ديرب نجم تابع أحمد ضاحي رئيس المركز، أعمال قسم الإنارة العامة بالوحدات المحلية بـ (بهنيا - صافور)، حيث تم تركيب عدد ١١ كشافاً على طريق "بهنيا / كراديس" لزيادة الإنارة على الطريق ليلاً، كما شملت الأعمال تركيب كشافات بمدرسة كفر عطا الله للتعليم الأساسي، وذلك لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد مركز الإبراهيمية متابعة يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، قسم الإنارة العامة برئاسة المركز حيث قام بأعمال صيانة لكشافات ولمبات أعمدة الإنارة بمدخل قرية "الحلوات"، مع مراعاة كافة إشتراطات الأمن والسلامة بالأعمدة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي مدينة القرين تابع إيهاب خاطر رئيس المدينة، أعمال صيانة كشافات الإنارة بمداخل المدينة والميادين، شملت طرق (معهد ضباط الصف - العزاري - مفارق أبو نصار) وشوارع (المستشفى - عمر بن الخطاب)، لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وشهدت مدينة القنايات بأشرف عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المدينة، على أعمال الصيانة الدورية للأعمدة وشد الأسلاك الكهربائية في عدد من المناطق وتوابع المدينة شملت عزب (الصالحي- عزبة سعدون- عزبة أبو نجيدة - وشارع ترعة النكارية) لضمان استقرار التيار الكهربائي وانتظام الإنارة العامة بالشوارع.

وأكد محافظ الشرقية أن العمل مستمر على مدار الساعة بكافة الوحدات المحلية لسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالإنارة، وتغطية كافة المناطق المحرومة، مشدداً على ضرورة التنسيق الدائم بين قطاعات الكهرباء ورؤساء المراكز لضمان إستدامة أعمال الصيانة وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.