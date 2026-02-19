قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدث في 1 رمضان.. عودة النبي وأصحابه من غزوة تبوك .. ودخول المسلمين مصر .. وحريق المسجد النبوي
طلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بنطاق المحافظة ، وعليه تواصل الأجهزة التنفيذية تحركاتها الميدانية لتغيير الكشافات المتهالكة وتأمين الطرق الرئيسية والفرعية، لضمان سلامة المواطنين وتيسير حركة المركبات ليلاً، واستعادة الوجه الحضاري والإنضباط بالشوارع.

أشار محافظ الشرقية إلي أنه في مركز الزقازيق تابع شعبان أبو الفتوح رئيس المركز والمدينة، أعمال قسم الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات ومراجعة النزلات الكهربائية واللوحات الكهروضوئية بـ (دوران كوبري شرويدة) و (كوبري العصلوجي)، لضمان جودة الصيانة وسلامة الشبكة وتوفير إضاءة كافية للمواطنين.

وفي مركز ديرب نجم تابع أحمد ضاحي رئيس المركز، أعمال قسم الإنارة العامة بالوحدات المحلية بـ (بهنيا - صافور)، حيث تم تركيب عدد ١١ كشافاً على طريق "بهنيا / كراديس" لزيادة الإنارة على الطريق ليلاً، كما شملت الأعمال تركيب كشافات بمدرسة كفر عطا الله للتعليم الأساسي، وذلك لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد مركز الإبراهيمية متابعة يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، قسم الإنارة العامة برئاسة المركز حيث قام بأعمال صيانة لكشافات ولمبات أعمدة الإنارة بمدخل قرية "الحلوات"، مع مراعاة كافة إشتراطات الأمن والسلامة بالأعمدة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي مدينة القرين تابع إيهاب خاطر رئيس المدينة، أعمال صيانة كشافات الإنارة بمداخل المدينة والميادين، شملت طرق (معهد ضباط الصف - العزاري - مفارق أبو نصار) وشوارع (المستشفى - عمر بن الخطاب)، لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وشهدت مدينة القنايات بأشرف عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المدينة، على أعمال الصيانة الدورية للأعمدة وشد الأسلاك الكهربائية في عدد من المناطق وتوابع المدينة شملت عزب (الصالحي- عزبة سعدون- عزبة أبو نجيدة - وشارع ترعة النكارية) لضمان استقرار التيار الكهربائي وانتظام الإنارة العامة بالشوارع.

وأكد محافظ الشرقية أن العمل مستمر على مدار الساعة بكافة الوحدات المحلية لسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالإنارة، وتغطية كافة المناطق المحرومة، مشدداً على ضرورة التنسيق الدائم بين قطاعات الكهرباء ورؤساء المراكز لضمان إستدامة أعمال الصيانة وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

دعاء أول يوم في رمضان

دعاء أول يوم رمضان.."اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية فأعنا فيه على الصيام والقيام"

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

