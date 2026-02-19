صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا مثير للجدل بشأن التحكيم وتقنية الفار.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "اتمني تقنية الفار والتحكيم يكون صاحي ومركز ويعطي لكل فريق حقه ولا يتأثر بالألوان واللجان والسوشيال ميديا".

من جانب آخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة في اطار منافسات الأسبوع الثامن عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بإستاد القاهرة الدولي.

وخاض الفريقان 22 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري.