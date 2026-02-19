الطاقة الذرية الإيرانية: لا يمكن حرمان طهران من حقها في تخصيب اليورانيوم

أكد مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم /الخميس/ أنه لا يمكن لأى بلد حرمان إيران من حقها فى تخصيب اليورانيوم، وذلك في ظل التوتر مع واشنطن والمناقشات غير المباشرة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.

وقال إسلامي :"إن البرنامج النووي الإيراني يتقدم وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف أن "أساس الصناعة النووية هو التخصيب، فهناك حاجة إلى وقود نووي".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد قبل أيام أن بلاده لا تسعى إلى السلاح النووي، لكنها لن تتخلى عن الصناعة النووية السلمية.