أيزو الدولية تجدد اعتماد مصر للطيران للصيانة دون ملاحظات

نجحت شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية في الحفاظ على اعتماداتها الدولية لنظامي إدارة البيئة ISO14001:2015 والسلامة والصحة المهنية ISO45001:2018.

يأتي ذلك في خطوة تعزز الاهتمام ببيئة العمل، وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الطيران المدني الرامية إلى الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.

وجاء تجديد الاعتماد عقب انتهاء شركة Intertek المانحة للشهادات من عمليات التفتيش والمراجعة الدقيقة، والتي أثبتت مطابقة كافة إجراءات الشركة للمواصفات القياسية الدولية، حيث اجتازت الشركة التفتيش بنجاح تام ودون رصد أي ملاحظات فنية.

وتعليقاً على هذا الحدث، أعرب الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عن امتنانه وتقديره لجميع العاملين بالشركة، مشيداً بجهودهم في الحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس حرص الشركة على استدامة المعايير الدولية.

ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن تجديد هذه الاعتمادات ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو هدف استراتيجي لضمان بيئة عمل ءامنة ونظيفة ومستدامة، تحمي العنصر البشري من المخاطر والأمراض المهنية.

وأوضح "فتحي" أن هذا النجاح يؤكد على التزام مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الراسخ بالجودة والسلامة في كافة خدمات صيانة الطائرات، موجهاً شكره لفرق العمل التي ساهم تفانيها والتزامها بالتميز في تحقيق هذه النتيجة المشرفة التي تليق بسمعة الشركة الدولية.

وقد أثنى فريق التفتيش خلال المراجعة على المستوى المتقدم من الوعي لدى العاملين بأنظمة الجودة والسلامة، وكفاءة نظم المتابعة الداخلية، مما يؤكد احترافية الكوادر البشرية بالشركة وقدرتها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية.