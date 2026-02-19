قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيزو الدولية تجدد اعتماد مصر للطيران للصيانة دون ملاحظات

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

نجحت شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية في الحفاظ على اعتماداتها الدولية لنظامي إدارة البيئة  ISO14001:2015 والسلامة والصحة المهنية ISO45001:2018.

يأتي ذلك في خطوة تعزز الاهتمام ببيئة العمل، وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الطيران المدني الرامية إلى الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.

وجاء تجديد الاعتماد عقب انتهاء شركة  Intertek المانحة للشهادات من عمليات التفتيش والمراجعة الدقيقة، والتي أثبتت مطابقة كافة إجراءات الشركة للمواصفات القياسية الدولية، حيث اجتازت الشركة التفتيش بنجاح تام ودون رصد أي ملاحظات فنية.

وتعليقاً على هذا الحدث، أعرب الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عن امتنانه وتقديره لجميع العاملين بالشركة، مشيداً بجهودهم في الحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس حرص الشركة على استدامة المعايير الدولية.

ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن تجديد هذه الاعتمادات ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو هدف استراتيجي لضمان بيئة عمل ءامنة ونظيفة ومستدامة، تحمي العنصر البشري من المخاطر والأمراض المهنية.

وأوضح "فتحي" أن هذا النجاح يؤكد على التزام مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الراسخ بالجودة والسلامة في كافة خدمات صيانة الطائرات، موجهاً شكره لفرق العمل التي ساهم تفانيها والتزامها بالتميز في تحقيق هذه النتيجة المشرفة التي تليق بسمعة الشركة الدولية.

وقد أثنى فريق التفتيش خلال المراجعة على المستوى المتقدم من الوعي لدى العاملين بأنظمة الجودة والسلامة، وكفاءة نظم المتابعة الداخلية، مما يؤكد احترافية الكوادر البشرية بالشركة وقدرتها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

مصرللطيران مصرللطيران للصيانة وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

لافروف

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

انارة

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد