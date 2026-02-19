قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، توزيع المساعدات الغذائية و العينية المُقدّمة من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات للمستحقين بقرية الخرطوم بمركز الخارجة بمناسبة حلول شهر رمضان، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأعّربت المحافظ عن تقديرها لدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في مساندة جهود المحافظة لرفع العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، بتقديم دفعة من المساعدات الغذائية شملت ٢٥٠ كرتونية مواد تموينية و ٢٥٠ لحاف و ملابس أطفال و تكريم حفظة القرآن الكريم بالقرية بمستلزمات مدرسية و مصاحف.

من ناحية أخرى، أشارت مجدي خلال لقاء أهالي القرية على إدراج قرى مركزي الخارجة وباريس ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي يبدأ العمل بها خلال الفترة المقبلة وتستهدف التطوير الشامل لكافة الخدمات والبنية التحتية والمنشآت الحكومية؛ لتحسين مستوى و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجهت رئيس المركز بحصر كافة المطالب العاجلة لأهالي القرية ودراسة إمكانية تنفيذها.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

