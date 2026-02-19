الجامع الأزهر يطلق الختمة المرتلة وشرح تحفة الأطفال طوال شهر رمضان

يعلن الجامع الأزهر عن إطلاق برنامج لإحياء ومدارسة علوم القرآن، وذلك عبر إقامة "الختمة المرتلة مع دراسة أحكام التجويد" يومياً طوال أيام الشهر الفضيل.

ومن المقرر، أن تقام فعاليات الختمة المرتلة وشرح متون التجويد يوميًا عقب صلاة العصر في رحاب الظلة العثمانية بالجامع الأزهر، حيث سيتم تلاوة "جزء كامل" مرتل يومياً، ولا يقتصر البرنامج على التلاوة فحسب، بل يتضمن شرحاً وافياً لمتن "تحفة الأطفال" في علم التجويد، لتمكين المصلين وطلاب العلم من إتقان أحكام قراءة كتاب الله بطريقة علمية مبسطة.

وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، بأن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة دعوية متكاملة وضعها الأزهر الشريف بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، تهدف إلى ربط الجمهور بالقرآن الكريم تلاوةً وفهماً. وأكد أن "الظلة العثمانية ستتحول إلى خلية نحل علمية تجمع بين روحانية العبادة ودقة العلم".

من جانبه، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الجامع الأزهر استعد بكامل طاقته لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن الحضور متاح للجمهور من كافة الفئات.

وأضاف عودة: "حرصاً منا على إيصال رسالة الأزهر لكل مكان، سيتم بث الفعاليات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية وصفحة الجامع الأزهر على فيسبوك، لتمكين المتابعين من داخل مصر وخارجها من معايشة هذه الأجواء الإيمانية".

.

يأتي هذا النشاط كجزء من سلسلة الفعاليات الكبرى التي ينظمها الأزهر الشريف خلال الشهر المبارك، والتي تشمل صلاة التراويح والتهجد ودروس الوعظ والإفطار الجماعي، تأكيداً على دور الأزهر الريادي في نشر الفكر الوسطي والحفاظ على الهوية الإسلامية.