أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

كان لغزوة بدر الكبرى أثرٌ عظيمٌ في وجدان الأمة الإسلامية وتاريخها؛ فهي لم تكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل حملت قدسية خاصة لكونها واكبت أول صيام فريضة في تاريخ الأمة الإسلامية. ومن رحم هذه الموقعة، يبرز رمضان كعنوان عريض لـ "روح اليقين والصبر"؛ ففي قلب ذاك الشهر الكريم، تحوّل الصيام من مجرد فريضة تعبدية وليدة إلى مضمار حقيقي لصناعة الثبات، حيث تبدّى الصوم كمعلمٍ أول صهر نفوس الصحابة، وأمدّ قلة عددهم وعتادهم بطاقة ضاربة لا تلين أمام رياح التحديات.

​لقد تجلى أثر الصبر في تلك اللحظات الفاصلة حينما خرج المسلمون لملاقاة عدو يفوقهم عدداً وعدة، فصار إمساك الأبدان وقوداً لشبع الأرواح، والظمأ دافعاً لارتواء القلوب باليقين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال لأصحابه يوم بدر: "قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض". هذا النداء النبوي لم يكن ليجد صدىً في نفوسٍ أثقلتها الماديات، بل صادف استجابة فورية في أرواحٍ هذبها الترفع عن الشهوات، فغدا البذل في سبيل الله أشهى إليها من طعام الفطر، وصار الانتصار على النفس هو التمهيد الحقيقي للظفر الكبير في الميدان.

​ومن قلب هذه التجربة، يتكشف لنا أن الصيام لم يكن يوماً مجرد كفٍّ عن الطعام، بل هو "سلاح استراتيجي" يمنح المرء قدرة فائقة على التحمل، ويقطع صلة المرء برغباته العاجلة لصالح أهدافه الكبرى. هكذا غرس المصطفى ﷺ في أصحابه أن النصر لا يطرق أبواب الكثرة، بل ينحاز لزكاة القلوب واتصالها بخالقها؛ ففي تلك الموقعة، واجه الصائمون بأس المشركين بصلابة لا تتزعزع، وكأن الصيام قد حررهم من قيود الضعف البشري ليحلقوا في آفاق التضحية، مؤكدين أن رمضان هو شهر "الفتوحات"؛ فتح القلوب بالتقوى قبل فتح المدائن بالقوة.

​هذا التلاحم بين العبادة والعمل، وبين الصوم والجهاد، هو الامتثال العملي لأمر الله تعالى الذي جعل التقوى هي الحصن الحصين في مواجهة الشدائد. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ صدق الله العظيم وتُبين هذه الآية الكريمة أن الغاية الأسمى من الصيام هي بلوغ مقام "التقوى"؛ تلك الرقابة الذاتية الواعية التي تُعزز يقين الصلة بين الإنسان وخالقه. فالتقوى هنا ليست مجرد صفة، بل هي "منهج انضباط" يهذب النفس ويرفعها فوق المطالب المادية العابرة، وهي ذاتها المحرك الذي منح تلك الفئة القليلة صموداً راسخاً أمام جيش جرار ومحتشد؛ فمن ملك زمام نفسه بالصبر، امتلك القدرة على ترويض المستحيل. إنها طاقة إرادة جبارة تحرر الوجدان من أثقال العجز، وتحول الصيام من مجرد إمساكٍ عن المباحات إلى انطلاقة كبرى نحو سيادة الذات وبناء الشخصية التي لا تنكسر أمام عواصف الحياة.